Seguridad
12 ago 2025 , 06:26

Cinco personas fueron asesinadas en dos ataques armados en la Isla Trinitaria, sur de Guayaquil

Dos mujeres fueron asesinadas en el interior de una vivienda, después que ocho delincuentes ingresaran al inmueble. Aquel ataque también dejó a dos menores heridos.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

Dos ataques armados dejaron cinco personas asesinadas el domingo 10 de agosto en la Isla Trinitaria, sur de Guayaquil.

Uno de ellos ocurrió a las 05:58, cuando ocho sujetos armados ingresaron a una vivienda de la cooperativa Jacobo Bucaram para asesinar a dos mujeres.

Le puede interesar: Video muestra el violento ataque en una urbanización de La Aurora, en Daule, donde mataron a dos hombres

El crimen fue captado por una cámara de videovigilancia. Según el parte policial, al que Televistazo tuvo acceso, agentes llegaron al sitio tras la alerta del ECU 911 y constataron restos de balas en la vía. Dos menores de 11 y 13 años estaban heridos por lo que tuvieron que ser trasladados a un centro de salud.

Minutos antes, en la cooperativa 25 de Julio, sujetos dispararon contra un carro blindado Según una fuente policial, una mujer murio en el sitio, mientras tres homres resultaron heridos y fueron llevados al Hospital del Guasmo.

Lea también: Un adolescente de 13 años entre las cuatro víctimas del ataque armado en Santo Domingo

Sin embargo, dos de ellos murieron en el trayecto. Uno de los asesinados, registraba antecedentes penales por asociación ilícita.

Temas
crimen
balacera
ataque armado
Guayaquil
Isla Trinitaria
Noticias
Recomendadas