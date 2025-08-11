Video muestra el violento ataque en una urbanización de La Aurora, en Daule, donde mataron a dos hombres

La madrugada del sábado 9 de agosto, dos hombres fueron asesinados en el interior de una vivienda en la urbanización Málaga II, en el cantón Daule, provincia del Guayas. Un video de seguridad muestra a cinco encapuchados ingresando a la casa y disparando contra las víctimas. La Policía investiga si se trata de un ajuste de cuentas.

El hecho ocurrió cerca de las 02:55. Al llegar al lugar, agentes de Dinased hallaron a las víctimas en diferentes áreas de la casa: el primero, de 27 años, se encontraba en la planta baja, junto a una mesa de billar; el segundo, de 36 años, fue hallado en un dormitorio de la planta alta. Ambos presentaban múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Testigos indicaron que minutos antes, una camioneta negra ingresó al conjunto habitacional. De ella descendieron cinco personas encapuchadas que, armadas, amedrentaron a los guardias de seguridad y les sustrajeron dos pistolas. Los atacantes se dirigieron luego a la vivienda, donde amenazaron a los ocupantes exigiendo dinero, joyas y teléfonos.

Según el relato de la conviviente de una de las víctimas, durante un forcejeo, uno de los agresores —descrito como de cabello rojizo— disparó contra su pareja. Posteriormente, los delincuentes habrían atacado también al segundo hombre que se encontraba en la planta baja.

En la escena se levantaron videos con grabaciones de cámaras de seguridad, como parte de las evidencias. La Policía mantiene la investigación para determinar la motivación del crimen y dar con los responsables.

