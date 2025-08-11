Un adolescente de 13 años entre las cuatro víctimas del ataque armado en Santo Domingo

La noche del domingo 10 de agosto de 2025, la violencia volvió a golpear a Santo Domingo de los Tsáchilas. Cuatro hombres, entre ellos un menor de 13 años, fueron asesinados en un ataque armado registrado en la avenida Abraham Calazacón y calle Jaime Andrade Marín, en el sector Bombolí.

De acuerdo con la alerta del ECU 911, en la escena, los agentes hallaron a las víctimas tendidas sobre la calzada, con múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

Durante la inspección se encontraron manchas de sangre y un mensaje escrito en papel, en el que los atacantes amenazaban a presuntos vacunadores y advertían que serían ejecutados.

Según el reporte, no se registraron cámaras de seguridad en la zona que permitan identificar a los responsables. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del Hospital Gustavo Domínguez para las pericias correspondientes.

La Policía investiga el hecho y no descarta que esté vinculado a disputas entre grupos criminales por el control de actividades ilícitas en la ciudad.

