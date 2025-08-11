Un adolescente de 13 años entre las cuatro víctimas del ataque armado en Santo Domingo

La noche del domingo 10 de agosto de 2025, la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/masacre target=_blank>violencia</a> volvió a golpear a Santo Domingo de los Tsáchilas. <b>Cuatro hombres, entre ellos un menor de 13 años, fueron asesinados</b> en un ataque armado <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/guayaquil-seis-muertos-ataque-armado-nueva-prosperina-KX9918419 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/duran-adolescente-17-anos-asesinada-a-tiros-DX9918522 target=_blank></a></b>