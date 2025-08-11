Guayaquil: Seis muertos y siete heridos en un nuevo ataque armado en Nueva Prosperina

La tarde de este domingo 10 de agosto, un <b>ataque armado </b>en el sector de la cooperativa El Sol, en el distrito Nueva Prosperina, dejó al menos <b>seis personas fallecidas y siete heridas</b>, según el reporte <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/12-detenidos-fusil-carro-blindado-guayaquil-HM9916911 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/masacre-santa-lucia-guayas-FL9915887 target=_blank></a></b>