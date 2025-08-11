Seguridad
Guayaquil: Seis muertos y siete heridos en un nuevo ataque armado en Nueva Prosperina

La balacera se registró en la cooperativa El Sol, en medio de presuntas disputas entre bandas criminales por el control de territorio en el noroeste de Guayaquil.

   
La tarde de este domingo 10 de agosto, un ataque armado en el sector de la cooperativa El Sol, en el distrito Nueva Prosperina, dejó al menos seis personas fallecidas y siete heridas, según el reporte preliminar de la Dinased.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:00, cuando un vehículo, presuntamente con ocupantes vestidos con prendas similares a uniformes militares, llegó al sitio y abrió fuego contra varias personas que transitaban en el área. Testigos indicaron que los atacantes utilizaron armas de fuego de largo alcance y huyeron inmediatamente después del tiroteo.

Las primeras investigaciones apuntan a que el ataque estaría relacionado con la disputa de territorio entre grupos de delincuencia organizada vinculados al microtráfico de drogas.

Las siete personas heridas fueron trasladadas a diferentes casas de salud, algunas con pronóstico reservado. Entre ellas hay un adolescente de 16 años y una joven de 22.

Un testigo que resultó herido relató que se encontraba vendiendo jugo de coco junto a su padre cuando vio pasar una camioneta con los presuntos atacantes, quienes regresaron y dispararon indiscriminadamente contra los presentes. Agregó que minutos antes integrantes de Los Águilas habrían pasado por el sector acompañando un féretro hacia el cementerio, y posteriormente se produjo el ataque.

La Policía informó que uno de los vehículos presuntamente involucrados, una camioneta reportada como robada, fue localizada en Socio Vivienda.

Las autoridades continúan con el levantamiento de indicios, revisión de cámaras y entrevistas para identificar a los responsables. El caso está en manos de la Fiscalía, que dispuso las autopsias de ley para las víctimas.

