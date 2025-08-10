Guayaquil: detienen a 12 sujetos con fusil, droga y carro blindado

Doce sujetos fueron detenidos este domingo 10 de agosto en el sur de Guayaquil por portar armas de fuego sin justificación y por su presunta vinculación en asesinatos, según informó la Policía Nacional. En poder de los aprehendidos se halló un fusil, una pistola, municiones, droga, más de USD 8 000 en efectivo y un carro blindado.

La captura de los individuos ocurrió en la cooperativa Siete Lagos. El coronel Cristhian Rengifo, jefe subrogante de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), detalló que el grupo habría operado en horas de la madrugada y la mañana en el sur de la ciudad. Este domingo hubo al menos cinco crímenes en la Isla Trinitaria.

Con la apoyo del sistema de videovigilancia de Segura EP, se pudo ubicar a los sujetos, quienes estaban libando en la calle. Los agentes también decomisaron una motocicleta y varias partes de carros. Policía y militares intervinieron en el operativo de captura.

Desde el 6 de agosto, Guayas, Los Ríos, El Oro y Manabí están bajo estado de excepción para enfrentar una crisis de violencia sin precedentes causada por el auge de las bandas criminales.

La medida implica que en estos territorios están suspendidos los derechos fundamentales de inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, con el objetivo de facilitar las operaciones de las fuerzas de seguridad, especialmente en la irrupción a viviendas e inmuebles sospechosos.

Las crisis de violencia que vive Ecuador ha llevado a que el país figure a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios, con un promedio que se ha recrudecido en este año 2025 al registrar más de un asesinato por hora.