La policía liberó a dos peruanos secuestrados en Guayaquil por los que pedían USD 100 000

La Policía Nacional liberó a un hombre y una mujer peruanos que habían sido secuestrados en Guayaquil y por los que pedían USD 100 000 para mantenerlos con vida, informó este sábado 9 de agosto la institución.

Según el mayor Fredy Guzmán, las dos personas habían llegado al país por turismo y estaban hospedados en un barrio del norte de la ciudad.

Lea también: Una mujer en Guayaquil fingió su secuestro y exigía USD 27 000 a su familia por su supuesta liberación

Al parecer las víctimas tomaron un taxi para hacer un recorrido y fueron interceptadas por varios sujetos que iban a bordo de una tricimoto, quienes los secuestraron.

"Les retienen sus teléfonos y se comienzan a comunicar con sus familiares para pedirles 50 000 dólares por cada uno de ellos", señaló el oficial.

Las investigaciones del caso llevaron a los agentes policiales a realizar seis allanamientos en la zona de Nueva Prosperina, una de las más violentas del país, donde encontraron a los secuestrados y detuvieron a tres personas por su presunta participación en el hecho, entre los que estaba un adolescente.

La tricimoto que habría sido utilizada para el secuestro también fue decomisada.

Guzmán señaló que uno de los detenidos registra tres antecedentes penales por tenencia y porte de armas de fuego, y que el menor de edad ya había sido aislado en dos ocasiones por el delito de robo a personas.

Revise además: Fiscalía y Judicatura justifican decisión que permitió liberar a implicados en secuestro de mujer china

Ecuador se encuentra desde 2024 en un conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa para luchar contra las bandas del crimen organizado, dedicadas principalmente al narcotráfico, y en los últimos años a los secuestros, extorsiones y tráfico de armas y explosivos.

A estas organizaciones se les atribuye la escalada de violencia que ha llevado al país a figurar a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios, una situación que se ha agudizado en este 2025, registrando un promedio de un asesinato por hora.