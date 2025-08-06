Seguridad
Un mujer en Guayaquil fingió su secuestro y exigía USD 27 000 a su familia por su supuesta liberación

La mujer estaba hospedada en un hotel de la avenida Francisco de Orellana.

   
    La procesada podría enfrentar una pena de seis meses a dos años de prisión. ( Cortesía )
Una mujer que fingió su propio secuestro para exigir un rescate de USD 27 000 deberá cumplir prisión preventiva por orden de un juez de Guayaquil. La detenida, identificada como Génesis Dayanna P. V., simuló su desaparición y envió mensajes amenazantes a sus familiares y a su pareja sentimental, con la intención de obtener el dinero.

El caso ocurrió la madrugada del martes 5 de agosto, en la Alborada, norte de la ciudad. Según reportes policiales, la mujer salió de su domicilio y trepó a un vehículo sin dejar rastro. Poco después, sus familiares denunciaron su desaparición tras recibir un mensaje, enviado desde su número celular, en el que se exigía el pago del supuesto rescate bajo amenaza de atentar contra su vida. Su pareja también recibió una amenaza similar.

Con base en la denuncia, la Fiscalía y la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) de la Policía Nacional activaron un operativo de búsqueda. Los agentes recopilaron testimonios, revisaron imágenes de cámaras de videovigilancia del sector y rastrearon la señal del teléfono de la supuesta víctima. Así dieron con su paradero en un hotel ubicado en la avenida Francisco de Orellana.

El administrador del establecimiento permitió el acceso a los videos de seguridad, que mostraban a la mujer ingresando voluntariamente al hotel, a las 00:22 de ese día, acompañada por un hombre y cargando fundas de comida. A las 08:00, Génesis Dayanna P. V. abandonó el lugar y fue interceptada por la Policía. Durante la entrevista, confesó que no había sido secuestrada y que ella misma había enviado los mensajes extorsivos.

Tras su detención en flagrancia, se llevó a cabo la diligencia judicial. El fiscal del caso presentó como elementos de convicción los informes policiales, las declaraciones de los agentes y de la propia procesada, así como el celular desde donde se enviaron los mensajes. Con base en estas pruebas, el juez dictó prisión preventiva y ordenó su ingreso a la cárcel de mujeres del Puerto Principal.

La procesada podría enfrentar una pena de seis meses a dos años de prisión.

