Julio Chang, creador de Rukito, niega intento de secuestro en Guayaquil

Julio Chang, propietario de la popular cadena de restaurantes Rukito, se pronunció este domingo 6 de julio, luego de que circulara en redes sociales un video que sugería un supuesto intento de secuestro en el norte de Guayaquil, en el que él sería la víctima.

"Gracias a Dios, todo bello. No pasó a mayores", afirmó Chang en un video publicado en TikTok, donde además agradeció a sus seguidores por la preocupación. "No sabía que tanta gente me quería, porque mayormente veo puro hate", comentó el joven empresario de 32 años.

En diálogo con Ecuavisa.com, Chang negó que se haya tratado de un intento de secuestro y sostuvo que el episodio "fue sacado de contexto". Sin embargo, lamentó que a raíz de la viralización del video se haya expuesto públicamente la ubicación de su domicilio. "Me cambió la vida porque ya no puedo vivir ahí", expresó.

Chang es conocido por el éxito de sus negocios gastronómicos, pues también tiene una cadena de restaurantes donde venden sánduches. Estos ganaron notoriedad tras la pandemia del COVID-19. Además, su constante presencia en redes sociales lo ha posicionado como un influencer en crecimiento.

Guayaquil, la ciudad más violenta de Ecuador, experimenta un repunte de hechos criminales este 2025, aunque el Gobierno Nacional señala que las cifras de delitos disminuyeron en junio. Además de los asesinatos, los secuestros y las extorsiones han agobiado a la población.

