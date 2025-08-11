Durán: una adolescente, de 17 años, fue asesinada a tiros

Una adolescente, de 17 años, fue<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/sicarios-duran target=_blank>asesinada a tiros por sicarios</a> </b>en el sector <b>La Calentura de Durán</b>, provincia del Guayas. Según los reportes de la Policia Nacional, el incidente ocurrió pasadas las <b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/guayaquil-seis-muertos-ataque-armado-nueva-prosperina-KX9918419 target=_blank></a></b>