Durán: una adolescente, de 17 años, fue asesinada a tiros

Una adolescente, de 17 años, fue asesinada a tiros por sicarios en el sector La Calentura de Durán, provincia del Guayas. Según los reportes de la Policia Nacional, el incidente ocurrió pasadas las 23:00 del domingo 10 de agosto de 2025.

Al sitio llegaros los agentes del servicio preventivo de la Policía Nacional, así como los de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased). "Un sujeto desconocido, a bordo de una motocicleta, llegó al lugar y realizó varias detonaciones en contra de la hoy occisa, para posterior huir del lugar”, se indica en el extracto informativo de la institución uniformada.

Se hizo la inspección ocular técnica del lugar. La víctima tenía dos heridas producidas por por paso de proyectil de arma de fuego ubicadas en la región cefálica. Dos heridas adicionales causadas por balas en la región toráxica.

En el sitio se hallaron vainas percutidas de proyectiles de arma de fuego, así como una bala deformada. Además, una motocicleta.

