Seguridad
10 ago 2025 , 08:36

Un oficial de la FAE se suicidó en las instalaciones militares de Jaramijó en Manabí

Según información preliminar, el uniformado habría estado involucrado en un accidente en el que falleció otra oficial.

   
  • Un oficial de la FAE se suicidó en las instalaciones militares de Jaramijó en Manabí
    En la imagen se observa un arma en el suelo.( Pixabay - Referencial )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Un oficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) fue encontrado sin vida la noche del 9 de agosto de 2025 en una habitación de las instalaciones militares ubicadas en Jaramijó, provincia de Manabí. La víctima fue identificada como el teniente Diego Alexis J. F., de 27 años, servidor activo.

De acuerdo con el parte policial, personal de la DINASED acudió al lugar tras el reporte de un disparo proveniente de la habitación 223. Al ingresar, un servidor militar había encontrado el cuerpo sobre la cama y una pistola en el suelo. El levantamiento se realizó posteriormente en la morgue del Hospital IESS de Manta.

Lea: La FAE remata vehículos en Guayaquil, Manta y Quito: estos son los carros y motos ofertados

El examen externo determinó dos heridas producidas por proyectil de arma de fuego, una en la región temporal derecha y otra en la región temporal izquierda. En el sitio se levantaron varios indicios, entre ellos un arma de fuego con inscripción de la Fuerza Aérea, cartuchos, vainas percutidas, dispositivos electrónicos y un sistema de videograbación.

Lea: ¿Cuál era la función del avión de la FAE que se accidentó en el Aeropuerto de Cotopaxi?

Según información preliminar, el uniformado habría estado involucrado en un accidente en el que falleció otra oficial. Las autoridades no han confirmado este antecedente.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho.

Temas
FAE
Jaramijó
suicidio FAE
Noticias
Recomendadas