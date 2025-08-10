Un oficial de la FAE se suicidó en las instalaciones militares de Jaramijó en Manabí

Un oficial de la <b><a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/fae>Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) </a></b>fue encontrado sin vida la noche del 9 de agosto de 2025 en una habitación de las instalaciones militares ubicadas en Jaramijó, provincia de Manabí. La<b></b><b></b> <b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/remate-vehiculos-fae-lista-oferta-guayaquil-quito-manta-GL9519945></a></b> <b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/funcion-avion-fae-accidente-aeropuerto-cotopaxi-HY9331191></a></b>