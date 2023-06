Un perro halló el brazo de una chica, reportada como desaparecida, en Latacunga

La Policía Nacional confirmó, la noche de este jueves 22 de junio de 2023, que se halló el cadáver de Génesis Martínez Pintag, de 22 años, en el sector de San Martín, en Latacunga (Cotopaxi). Ella fue reportada como desaparecida desde el pasado 13 de junio.

Al momento, unidades especiales de la Policía Nacional realizan los procedimientos correspondientes."Continúan las investigaciones para dar con los responsables y motivaciones", informó la institución uniformada.

Le puede interesar: Guayas encabeza la lista con el mayor índice de desapariciones a escala nacional

Los familiares informaron que el cadáver de la chica, de 22 años, fue localizado luego de que los vecinos de San Martín observaran que un perro llevaba un brazo humano en el hocico, mientras caminaba. En ese momento, alertaron el hecho a las autoridades.

Ecuavisa.com dialogó con el padre de la chica, Joel Martínez, quien estaba consternado. Cuestionó las investigaciones de la Policía Nacional y afirmó que si no hubiera aparecido el can con la extremidad de su hija, probablemente no la habrían encontrado.

Le puede interesar: La angustia y dolor de las familias que buscan a sus padres desaparecidos