Trabas en procesos entorpecen la extradición de cabecillas criminales

Trabas judiciales, lentitud en los procesos y riesgos en las cárceles entorpecen las solicitudes de extradición de tres cabecillas de las organizaciones criminales más peligrosas del Ecuador.

Ha pasado más de un año de la detención en españa de William Alcívar, alias Comandante Willy, cabecilla de Los Tiguerones, y su extradición sigue pendiente.

La justicia española aprobó en dos instancias su entrega al Ecuador, entre mayo y junio de este año, pero pidió garantías al Estado por la falta de seguridad en los centros penitenciarios. En las audiencias, alias Comandante Willy, procesado entre otros delitos por la incursión armada a un canal de televisión, en 2023, dijo que su vida corre riesgo en una cárcel ecuatoriana.

