Trabas en procesos entorpecen la extradición de cabecillas criminales

Trabas judiciales, lentitud en los procesos y riesgos en las cárceles entorpecen las <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/extradicion target=_blank>solicitudes de extradición</a></b> de tres cabecillas de las <b>organizaciones criminales </b>más peligrosas del Ecuador. Ha<b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/corte-suprema-colombia-extradicion-estados-unidos-comandos-frontera-EA10320567 target=_blank></a></b>