20 nov 2025

Trabas en procesos entorpecen la extradición de cabecillas criminales

Tres cabecillas de las organizaciones criminales más peligrosas del país esperan la extradición al Ecuador. El primer caso lleva más de un año sin concretarse.

   
Paúl Romero
Trabas judiciales, lentitud en los procesos y riesgos en las cárceles entorpecen las solicitudes de extradición de tres cabecillas de las organizaciones criminales más peligrosas del Ecuador.

Ha pasado más de un año de la detención en españa de William Alcívar, alias Comandante Willy, cabecilla de Los Tiguerones, y su extradición sigue pendiente.

La justicia española aprobó en dos instancias su entrega al Ecuador, entre mayo y junio de este año, pero pidió garantías al Estado por la falta de seguridad en los centros penitenciarios. En las audiencias, alias Comandante Willy, procesado entre otros delitos por la incursión armada a un canal de televisión, en 2023, dijo que su vida corre riesgo en una cárcel ecuatoriana.

La celeridad no depende del sistema judicial

El expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, señala que en este tipo de casos, la celeridad no depende exclusivamente del sistema judicial.

Otro caso pendiente es el de Roberto Álvarez, alias gerente, cabecilla del grupo armado Comandos de la Frontera, detenido en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, en junio de este año.

La CNJ solicitó la extradición y sigue en espera. Es procesado por tráfico de drogas, armas, lavado de activos. A esa organización también se le investiga por el asesinato de 11 militares en Alto Punino.

El último proceso para extradición es el de Wilmer Chavarría, alias Pipo, cabecilla de Los Lobos, detenido el fin de semana en España. El ministro del interior, John Reimberg, le responsabilizó del incremento de la violencia criminal en Ecuador con más de 400 muertes y nexos con carteles internacionales de narcotráfico, como Jalisco Nueva Generación de México.

