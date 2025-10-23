La Corte Suprema de Colombia avala extradición a EE.UU. del cabecilla de Comandos de la Frontera

La Corte Suprema de Justicia de Colombia dio su aval para la extradición a Estados Unidos de Geovanny Andrés Rojas, alias Araña, uno de los jefes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), disidencia de las FARC que negocia la paz con el Gobierno.

Rojas, jefe de los Comandos de Frontera, uno de los grupos que integran la CNEB, fue solicitado por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, que lo acusa por delitos de "concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas", dijo la Corte Suprema en una sentencia publicada este jueves.

Luego de la aprobación de la Corte Suprema, el caso queda en manos del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien debe decidir si lo entrega a Estados Unidos o si se abstiene de hacerlo, lo que tensaría más las relaciones con ese país en medio de una nueva escalada de tensiones por la guerra contra las drogas de Washington en el mar Caribe, extendida ahora al Pacífico.

El jefe guerrillero fue detenido en febrero pasado en un hotel de Bogotá, luego del cierre del tercer ciclo de diálogos de paz del Gobierno con esa disidencia. Los delitos que le imputan a Rojas supuestamente los cometió mientras negociaba con los delegados de paz de Petro.

La CNEB reúne a los Comandos de Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico que, ante la decisión de la Segunda Marquetalia de abandonar las negociaciones de paz, se separaron de ese grupo.

La detención de alias Araña ha suscitado controversias, pues Petro y el comisionado consejero para la paz, Otty Patiño, se han opuesto a su extradición para preservar su política de "paz total".

Las autoridades estadounidenses aseguran, dice la Corte Suprema de Justicia, que "las conductas atribuidas al requerido ocurrieron entre enero de 2017 y febrero de 2025 en territorio colombiano, con incidencia en el Estado requirente".

Por eso, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia "concluye que se acreditaron todas las exigencias constitucionales y legales que permiten emitir concepto favorable a la solicitud de extradición que formuló el Gobierno de los Estados Unidos de América contra el ciudadano colombiano Geovanny Andrés Rojas".