Ecuador solicitará la extradición de alias Pipo, el cabecilla máximo de Los Lobos que fue capturado en España

La institución solicitó formalmente la revocatoria de extinción de la pena . En caso de ser extraditado a Ecuador, Wilmer Chavarría deberá continuar con las diligencias de los presuntos delitos adicionales que pudieran atribuirse , incluida la investigación de fraude procesal.

El primero es un proceso de extradición solicitado por Ecuador y el otro es una investigación por fraude procesal, abierta por la Fiscalía General del Estado , para determinar la red de cómplices que ayudó a simular su muerte y presentar documentación falsa en 2021, en un proceso penal por robo con muerte, causa en la que fue sentenciado a 16 años de prisión.

Wilmer Geovanny Chavarría Barré, alias Pipo o Tuerto, considerado el máximo cabecilla de Los Lobos , fue detenido este domingo 16 de noviembre en España y ahora enfrenta dos frentes jurídicos.

Según el experto, el caso de alias Pipo es similar al ocurrido con alias Negro Willy, quien también fue detenido en España en 2024 y cuya extradición aún no se cumple, aunque ese país aprobó este proceso en junio de este año siempre y cuando Ecuador daba garantías para su seguridad.

Al igual que Negro Willy, alias Pipo también usó la nacionalidad venezolana para evadir la justicia.

Según el ministro del Interior, John Reimberg, quien viajó a España junto al alto mando policial, Chavarría Barré utilizó una nueva identidad venezolana y luego un pasaporte colombiano para viajar a España en 2022.

Desde allí, dirigía una red delictiva que abarcaba narcotráfico, financiamiento de atentados y alianzas con carteles internacionales.

Desde España, el cabecilla extendió sus tentáculos hacia Países Bajos, Italia, Alemania, México y Colombia, estableciendo vínculos con el Cártel Nueva Generación Ecuador (CNGE) y con organizaciones de México, Colombia y Europa. Su objetivo: consolidar una red transnacional de narcotráfico y lavado de activos.

Según la investigación, el cabecilla de Los Lobos no vivía en España, sino en Dubái (Emiratos Árabes), pero iba a ese país por sus negocios ilícitos.