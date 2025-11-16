Seguridad
Alias Pipo será investigado por fraude procesal tras fingir su muerte para evadir la justicia

Alias Pipo seguía coordinando actividades delictivas desde Europa.

   
    Alias Pipo fue capturado en España( Policía )
La Fiscalía General del Estado abrió, de oficio, una investigación previa por el presunto delito de fraude procesal en contra de Wilmer Geovanny Chavarría, alias Pipo, máximo cabecilla del grupo delictivo Los Lobos.

El sujeto fue detenido en España este 16 de noviembre, donde tenía una identidad falsa e incluso cambios en su rostro para evitar su identificación y así seguir coordinando actividades delictivas con impunidad.

LEA: Alias Pipo, máximo cabecilla de Los Lobos, detenido en España

Alias Pipo se encontraba en prelibertad, pero en 2021, la familia de Chavarría presentó documentación que aseguraba que había muerto a causa de un infarto por el covid-19.

Debido a esto, Fiscalía solicitó la extinción de la pena de 16 años de cárcel que tenía por un robo con resultado de muerte.

Cuando Pipo sea extraditado a Ecuador, Fiscalía dijo que le imputará más delitos que se deriven por fingir su muerte para evadir la prisión.

LEA: Estados Unidos felicita al Gobierno ecuatoriano por la captura de alias Pipo

