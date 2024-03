Tannya Varela no comparecerá ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea

La excomandante general de la Policía Nacional, Tannya Varela Coronel, no comparecerá ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que tenía previsto recibirla, de forma virtual por Zoom, el próximo lunes 4 de marzo de 2024. El objetivo era que explique la presunta colaboración de miembros de la institución uniformada con grupos de delincuencia organizada, mientras ella estaba al frente.

La comparecencia esta prevista para las 11:00 junto a otros altos oficiales, en servicio pasivo, como Mauro Vargas y Giovanni Ponce. También el actual comandante de la Policía, general César Zapata.

En su cuenta de X (antes Twittter), Varela dijo que reconoce las facultades de las autoridades. Sin embargo, frente a un comunicado tan informal y debido a que la Legislatura no es titular de acción penal alguna, "me excuso de comparecer ante la Comisión, exhortando a sus miembros a cumplir el debido proceso y formalidades de la Ley".

La mesa legislativa decidió convocar a Varela el pasado 21 de febrero, tras leer un informe elaborado por Fernando Villavicencio, quien fungió como presidente de esta comisión. En él también se atribuye a Varela colaborar en la ubicación de policías de confianza en puestos clave para que apoye el accionar de dichas bandas, que estarían relacionadas con la mafia albanesa.

Hasta el pasado 19 de febrero, Varela no había sido requerida en el marco de las investigaciones que se realizan con respecto al crimen organizado. Sin embargo, aseguró si las autoridades le solicitaran su comparecencia, estará presta a hacerlo. "Yo no he tenido la necesidad de huir del país, ni esconderme", agregó.

