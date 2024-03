En un llamado público , la comisión también convocó para que comparezcan a los generales en servicio pasivo Giovanni Ponce Parra y Mauro Vargas Villacís . Al no tratarse de un proceso judicial, la Asamblea conminó a los tres ciudadanos a "cumplir su deber con el país y comparecer" ante los legisladores.

Le puede interesar: Tannya Varela: "Yo no he tenido la necesidad de huir del país, ni esconderme"

Hasta el pasado 19 de febrero, Varela no había sido requerida en el marco de las investigaciones que se realizan con respecto al crimen organizado. Sin embargo, aseguró si las autoridades le solicitaran su comparecencia, estará presta a hacerlo. "Yo no he tenido la necesidad de huir del país, ni esconderme", agregó.