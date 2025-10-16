Siete años de cárcel para un hombre que abusó sexualmente de su hijastra, en Sucumbíos

Un <b>tribunal ecuatoriano</b> sentenció a siete años de cárcel a un hombre por abusar sexualmente de su hijastra menor de edad en <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/sucumbios target=_blank>Sucumbíos</a></b>, informó la Fiscalía, este jueves 16 de octubre de 2025. El<b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/armas-droga-camaras-operativo-coche-bomba-guayaquil-KL10285348 target=_blank></a></b>