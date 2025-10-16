Seguridad
16 oct 2025 , 22:24

Siete años de cárcel para un hombre que abusó sexualmente de su hijastra, en Sucumbíos

El sentenciado mantenía una relación sentimental con la madre de la víctima, un vínculo que aprovechó para "cometer el delito en más de una ocasión", según la Fiscalía

   
    Imagen referencial de un martillo de la justicia. ( Internet )
Fuente:
Registro
user placeholder

EFE
Un tribunal ecuatoriano sentenció a siete años de cárcel a un hombre por abusar sexualmente de su hijastra menor de edad en Sucumbíos, informó la Fiscalía, este jueves 16 de octubre de 2025.

El hombre, identificado como Carlos Adalberto C. G. y de 40 años, mantenía una relación sentimental con la madre de la víctima, un vínculo que aprovechó para "cometer el delito en más de una ocasión", según detalló el Ministerio Público.

Los abusos se produjeron cuando la víctima tenía entre 11 y 12 años, y para evitar que ella lo delatara él le habría ofrecido dinero y también "abrir una cuenta bancaria a su nombre para que pudiera manejar los dólares con los que buscaba la impunidad".

Testimonios

En el juicio, la Fiscalía presentó el testimonio de la menor y de un experto en psicología clínica, delincuencia y victimología que la entrevistó y que concluyó que su relato era creíble, además de otras pruebas periciales y documentales que llevaron a los jueces a declarar culpable al agresor.

Además de la pena de cárcel, el tribunal ordenó que el hombre pague una multa de USD 9 400 y una reparación integral de USD 1 000 a favor de la víctima.

