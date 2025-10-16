Armas, droga y cámaras, tras operativo en San Francisco por el coche bomba en Guayaquil

Así lo señaló el coronel Christian Rengifo, jefe de operaciones de la zona 8. El oficial detalló que hay 11 detenidos, dos de ellos menores de edad que fueron aislados.

La madrugada del jueves 16 de octubre de 2025, la Policía intervino la cooperativa San Francisco , en el norte de Guayaquil. Desde esa zona supuestamente salió el coche bomba que explotó y otro vehículo más donde habían artefactos explosivos.

Renginfo detalló que con los allanamientos ejecutados también en otras zonas, se afectó a los grupos criminales Los Águilas y Los Tiguerones. La cooperativa San Francisco -según reveló Ecuavisa.com a inicios de año- se había convertido en bastión de Los Lobos.

Un grupo criminal vinculado a la minería ilegal, cuyos explosivos usados son similares a los detectados en el coche bomba. Incluso, los delincuentes estaban despojando a las familias de las viviendas del sector para tener control visual del complejo carcelario de Guayaquil.

Por ahora, el operativo permitió el decomiso de ocho armas de fuego, entre ellas un fusil. Más de 70 municiones calibre 5.56, sobres con heroína y un chaleco antibalas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

