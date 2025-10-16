Armas, droga y cámaras, tras operativo en San Francisco por el coche bomba en Guayaquil

<i>Revise:</i> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/terrorismo-ecuador-explosion-coches-bomba-JL10280933 target=_blank>19 coches bomba se han detectado en siete años en Ecuador.</a> Renginfo detalló que con los allanamientos ejecutados también en otras zonas, se <b>afectó a los grupos criminales Los Águilas y Los</b><b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/los-lobos-despojan-casas-control-penitenciaria-guayaquil-XA9211404 target=_blank></a> <b></b> <i></i><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/juez-manta-asesinado-escuela-blanqueo-fito-DL10284557 target=_blank></a>