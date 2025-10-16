GIR detona artefacto explosivo abandonado junto a un restaurante en Chipipe, Salinas

Personal del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), unidad élite de la Policía Nacional, realizó la tarde de este jueves 16 de octubre la detonación controlada de un artefacto explosivo hallado junto a un restaurante del sector Chipipe, en el cantón Salinas, provincia de Santa Elena.

El objeto sospechoso fue abandonado junto a una bicicleta. La alerta se emitió aproximadamente a las 15:30, y cerca de las 18:00 los agentes del GIR —desplazados desde Guayaquil— efectuaron la detonación controlada para neutralizar el explosivo.

Las personas que se encontraban en los alrededores fueron evacuadas como medida preventiva, informó el mayor Emerson Domínguez, jefe de la Policía Nacional en los cantones La Libertad y Salinas.

Junto al restaurante funciona un hotel. Unas dos cuadras del sector fueron cerradas al tránsito vehicular durante varias horas mientras se desarrollaban las labores policiales. Las autoridades indicaron que el artefacto no tenía una carga de alta potencia, aunque las investigaciones continúan.

El hecho se suma a una serie de ataques con explosivos que han conmocionado al país durante esta semana. En provincias como Guayas y Azuay se han registrado incidentes similares, aunque el más grave ocurrió la noche del martes 14 de octubre en el norte de Guayaquil, cuando la explosión de un vehículo frente a un edificio dejó un muerto, 28 heridos —dos de ellos graves— y cuantiosos daños materiales.

