Seguridad
16 dic 2025 , 09:51

Equipo de Ecuavisa, víctima de robo durante una transmisión desde el sur de Guayaquil

El robo ocurrió mientras el equipo informaba sobre una obra municipal en la avenida Domingo Comín.

   
  • Equipo de Ecuavisa, víctima de robo durante una transmisión desde el sur de Guayaquil
    El hecho ocurrió alrededor de las 08:30, durante una transmisión en directo para Televistazo en la Comunidad. ( Ecuavisa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
Canal WhatsApp
Newsletter

Un micrófono, dos celulares y el sistema de transmisión de señal fueron robados a un equipo periodístico de Ecuavisa mientras realizaba una cobertura en vivo desde el sur de Guayaquil. El equipo informaba sobre una obra municipal en ejecución en la avenida Domingo Comín.

El hecho ocurrió alrededor de las 08:30, durante una transmisión en directo para Televistazo en la Comunidad, cuando sujetos no identificados forzaron una de las puertas del vehículo y sustrajeron los equipos. El periodista Ítalo Ruiz, su camarógrafo y el asistente estaban al aire. Ellos no fueron amenazados ni resultaron heridos. se percataron del robo cuando regresaron a la camioneta.

Lea también: Un equipo de Teleamazonas es asaltado por tercera ocasión en menos de seis meses

Este incidente fue reportado a la Policía Nacional, que intenta identificar a los ladrones.

Desde septiembre se ejecuta en la avenida Domingo Comín la reposición de hormigón en al menos nueve cuadras. En este tramo solo está habilitado un carril, destinado a la circulación de la Metrovía y de vehículos de residentes del sector. El retraso de la obra, que inicialmente estaba prevista para un plazo de 60 días, ha generado molestias entre los habitantes de la zona y los conductores que transitan por el lugar.

Revise: Guardias de la terminal terrestre de Guayaquil golpean a equipos periodísticos de Ecuavisa y TC Televisión

Temas
Robos
Guayaquil
Noticias
Recomendadas