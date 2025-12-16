Sujetos roban USD 100 000 en joyas en el centro de Guayaquil

Delincuentes robaron cerca de USD 100 000 en joyas de un local ubicada en pleno centro de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/asaltan-joyeria-e-incendian-camion-en-el-norte-de-guayaquil-JK4480193 target=_blank>Guayaquil</a></b>. El hecho fue descubierto la mañana del lunes 15 de diciembre, cuando el propietario abrió el local <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/ecuatoriano-buscado-eeuu-robar-usd-100-millones-joyas-detenido-panama-LB9614926 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/roban-monedas-oro-plata-segundo-museo-frances-horas-despues-asalto-louvre-HB10333859 target=_blank></a></b>