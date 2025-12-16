Sujetos roban USD 100 000 en joyas en el centro de Guayaquil

Delincuentes robaron cerca de USD 100 000 en joyas de un local ubicada en pleno centro de Guayaquil. El hecho fue descubierto la mañana del lunes 15 de diciembre, cuando el propietario abrió el local y se encontró con vitrinas vacías, un hueco en la pared y los sistemas de seguridad completamente inutilizados.

El negocio está situado en la intersección de las calles Chile y Vélez. Según relató el dueño, aún no se ha podido determinar con exactitud cuándo ocurrió el robo, pero todo apunta a que los responsables estudiaron el lugar durante varios días.

"Se habían llevado todo lo que había. Han estado observando desde hace tiempo. Se metieron por el local de al lado, que está vacío, hicieron un hueco en la pared y luego destrozaron la caja fuerte", contó.

De acuerdo con comerciantes del sector, los ladrones aprovecharon los trabajos municipales que se realizan en la zona, donde una lona cubre los negocios y convierte el área en un corredor oscuro. "Con esta lona nadie ve nada. Solo tenemos la luz que dejamos prendida nosotros", señaló uno de los vendedores.

Además, los delincuentes se habrían beneficiado de que, debido a la obra, la tapa de conexión de internet permanecía abierta, lo que les permitió cortar los cables y dejar inoperativas las cámaras de videovigilancia. "Cortaron el internet para que no grabe ni suene nada. Adentro cortaron todo, eso estaba bien maniobrado", agregó otro comerciante.

Según la reconstrucción preliminar, los sujetos ingresaron primero al local contiguo y, con un combo, rompieron la pared para acceder a la joyería. Una vez dentro, desconectaron las cámaras, sustrajeron las tarjetas de memoria y realizaron dos huecos en el techo para asegurarse de que todo el sistema estuviera fuera de servicio. Luego, con una amoladora, abrieron la caja fuerte y se llevaron toda la mercadería.

El propietario consultó a dos guardias de la zona si habían visto o escuchado algo durante la noche, pero ambos aseguraron no haberse percatado de movimientos sospechosos.

Comerciantes indicaron a Ecuavisa que este es el segundo robo a una joyería registrado en el sector. En noviembre del año pasado, otro local fue asaltado utilizando el mismo método. "Se metieron por el local de un lado, pasaron toda la noche robando y vaciaron la joyería en la calle Chile. Ya van dos joyerías con el mismo sistema", comentó uno de ellos.

Los vendedores del centro expresaron su preocupación y temor ante la creciente inseguridad, especialmente ahora que las lonas instaladas por las obras mantienen la zona oscura y desolada durante la noche.