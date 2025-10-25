Mundo
25 oct 2025 , 15:21

Roban monedas de oro y plata en un segundo museo francés horas después del asalto al Louvre

El Museo Denis Diderot de Landres se convierte en el segundo blanco de un misterioso doble golpe, tras el millonario robo de joyas en el Louvre.

   
  • Roban monedas de oro y plata en un segundo museo francés horas después del asalto al Louvre
    Imagen del exterior del museo Denis Diderot, en Francia.( RRSS )
Fuente:
People
Fuente:
BBC Mundo
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

Francia ha sido escenario de un segundo robo a un museo, apenas horas después del audaz asalto al Museo del Louvre en París. Aproximadamente 2 000 monedas de oro y plata fueron sustraídas del Maison des Lumières Denis Diderot en Landres, al oeste de Francia, un robo que pasó desapercibido durante dos días.

El hurto, que las autoridades sospechan ocurrió el 19 de octubre, se llevó a cabo con "gran pericia y precisión", según la policía local. Los ladrones actuaron la misma noche en que una banda con sierras eléctricas irrumpió en el Louvre para robar joyas valoradas en más de USD 100 millones.

Lea: El Louvre reabre sus puertas tres días después del robo de joyas

Los ladrones robaron cerca de dos mil monedas de oro y plata del siglo XIX.
Los ladrones robaron cerca de dos mil monedas de oro y plata del siglo XIX. ( RRSS )

El robo en Landres fue descubierto el 21 de octubre, cuando los trabajadores notaron que una de las vitrinas estaba destrozada. Se estima que las monedas robadas, que datan de entre 1790 y 1840 y fueron descubiertas en 2011, tienen un valor aproximado de €90,000 (más de USD 104 000).

Aunque la naturaleza de ambos crímenes es muy diferente, uno con violencia y otro silencioso, las autoridades aún no han determinado si existe una conexión entre el robo de las monedas en Landres y el asalto de alto perfil en el Louvre.

Lea: Unos activistas climáticos atacan la pirámide del Museo del Louvre, en París

El robo en el Louvre resultó en la sustracción de nueve piezas de joyería de incalculable valor patrimonial e histórico, incluyendo tiaras y broches que pertenecieron a figuras como la Emperatriz Eugenia. Expertos han señalado que, de no ser recuperadas rápidamente, las joyas del Louvre podrían perderse para siempre.

Temas
robo
Arqueología
asalto
antiguedades
Dinero
museo
mundo
Francia
Noticias
Recomendadas