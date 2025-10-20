El increíble robo de la Mona Lisa en el Louvre hace más de un siglo (y por qué ahora los ladrones prefieren joyas en vez de pinturas)

"Fue el robo de propiedad más famoso en tiempos de paz", señala Noah Charmey, autor de "Los robos de la Mona Lisa".

Celebridad

Es fácil asumir que el caso generó tal sensación porque la obra de Leonardo da Vinci es "la pintura más famosa del mundo". Pero para entonces no lo era.

Lo que verdaderamente impulsó su fama fue, precisamente, el hecho de haber sido robada.

Robo de la Mona Lisa. Ilustrador Achille Beltrame (1871-1945), de La Domenica del Corriere, del 3 al 10 de septiembre de 1911.

Pie de foto, Robo de la Mona Lisa. Ilustrador Achille Beltrame (1871-1945), de La Domenica del Corriere, del 3 al 10 de septiembre de 1911.

Fue el primer delito contra la propiedad en recibir la atención de los medios internacionales, le dijo Charney a la periodista Olivia Sorrel-Dejerine, de la BBC.

El primer ingrediente de su amplificada fama fue la cantidad de cobertura que se le dio durante el tiempo que estuvo perdida, señaló Simon Kuper, del diario británico Financial Times, quien ha escrito sobre el tema.

Antes de eso, mucha gente no la había visto. Gracias a eso, pasó a ser un ícono popular.

"Aparecía en noticieros cinematográficos, cajas de chocolate, postales y vallas. De repente se transformó en una celebridad al estilo de estrellas de cine y cantantes", escribió Darian Leader, autor de "Robar la Mona Lisa: lo que el arte no nos permite ver".

Sin pistas

Notablemente, multitudes acudían al Louvre sólo a ver el espacio vacío donde el pequeño retrato de esa mujer del siglo XVI solía estar.

El hurto se tornó en asunto de Estado y despertó grandes pasiones en Francia.

El problema para los diarios franceses era que tras describir las circunstancias del robo, no tenían nada más que decir. Entonces se inventaron historias, como que Leonardo se había enamorado de "La Joconde" y otros cuentos similares, dice Jerome Coignard, autor de "Una mujer desaparece".

La policía siguió muchas pistas sin éxito. Al poeta Guillaume Apollinaire lo metieron en la cárcel por una semana y su amigo pintor Pablo Picasso fue uno de los sospechosos. Ambos eran inocentes.

No tan difícil

El acto aparentemente espectacular del ladrón no había requerido ningún plan grandioso o audaz.

El museo tenía un sistema de seguridad dudoso y pocos guardias. De hecho, el trabajo que se hizo para mejorar la seguridad fue lo que inspiró a Peruggia.

El inmigrante italiano había trabajado en el Louvre en 1910 y había instalado la puerta de vidrio que protegía la obra maestra. Tenía el uniforme blanco que los empleados del museo vestían y sabía cómo estaba fijada la pintura en el marco.

Fuente de la imagen,Getty Images Pie de foto, Una reconstrucción de cómo Vincenzo Peruggia perpetró lo que se ha descrito como el mayor robo de arte del siglo XX.

"Todo eso se juntó cuando tuvo una oportunidad", dice Charney.

"No tuvo que planear mucho, no había nada tremendamente difícil, tuvo suerte", señala Kuper. "No era un delincuente genial".

Motivo desconocido

Tras su captura, Peruggia trató de alegar que su motivación era patriótica, diciendo que pensó que Napoleón había robado la pintura de Italia y que su misión era regresarla a casa. Estaba equivocado. La pintura había sido comprada por Francisco I de Francia en el siglo XVI, y por una suma considerable.

Como inmigrante italiano, también argumentó que había sido víctima de racismo de parte de sus colegas franceses.

Pero había hecho una lista de coleccionistas de arte estadounidenses, lo que indicaba más bien que estaba planeando venderla, comenta Charney.

Y hay otra hipótesis más imaginativa, dice Coignard. Un artículo titulado "La confesión de Peruggia", publicado en 1915 en un diario francés, decía que Peruggia podría haber sido manipulado por un alemán.