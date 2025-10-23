Mundo
23 oct 2025 , 08:57

Nuevas imágenes muestran la fuga de los ladrones del Louvre con joyas millonarias

Ocho joyas de alto valor patrimonial fueron sustraídas a plena luz del día. La presidenta del museo, Laurence des Cars, asumió el “fracaso” del sistema y propuso instalar una comisaría dentro del recinto para reforzar la protección del patrimonio francés.

   
  • Nuevas imágenes muestran la fuga de los ladrones del Louvre con joyas millonarias
    Fachada del Museo de Louvre en París.( Sortiraparis )
Fuente:
Registro
Fuente:
EFE
user placeholder

EFE y Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

La presidenta del Louvre, Laurence des Cars, reconoció que el robo de ocho joyas de “un valor patrimonial inmenso” ha dejado “una herida inmensa” entre quienes trabajan en el museo. Asumió el hecho como un “fracaso” colectivo y solicitó la instalación de una comisaría dentro del recinto para poder actuar con mayor rapidez ante situaciones similares.

Des Cars, que compareció este miércoles ante la comisión de Cultura del Senado, reconoció que ante la "insuficiente" cobertura del perímetro del museo con cámaras de vigilancia no detectaron "con la suficiente antelación a los ladrones", que el domingo 19 de octubre de 2025, llegaron con una camioneta equipada con un montacargas.

Lea: El rey Carlos III y papa León XIV, unidos en oración tras cinco siglos de distancia

La camioneta aparcó en la acera junto al Louvre, sin que nadie lo impidiera, y los cuatro miembros del comando desplegaron unos conos y llevaban unos chalecos para hacerse pasar por operarios que realizaban trabajos allí.

Dos de los implicados emplearon un montacargas para acceder al balcón de la Galería de Apolo, ubicada en el primer piso. Sin embargo, las cámaras de seguridad no cubrían esa zona, lo que les permitió abrir un agujero en una puerta de vidrio sin ser detectados. Las alarmas se activaron recién a las 9:34 horas.

El museo del Louvre de París.
El museo del Louvre de París. ( EFE/Edgar Sapiña Manchado )

Una comisaría en el museo

Ante la posibilidad de que una respuesta policial más rápida hubiera cambiado el desenlace y considerando que el museo recibe a unos 30.000 visitantes diarios, Des Cars propuso la creación de una comisaría dentro del Louvre.

Asimismo, planteó la necesidad de restringir el estacionamiento de vehículos en las inmediaciones y de cumplir con el plan maestro elaborado tras las auditorías iniciadas al asumir su cargo en septiembre de 2021. Dicho plan contempla, entre otras medidas, duplicar la cantidad de cámaras de seguridad y establecer un sistema integral de supervisión.

Lea: Trump dice que Petro es un matón y un mal tipo que fabrica muchas drogas

La presidenta del museo también reveló que, tras el robo, presentó su renuncia a la ministra de Cultura, Rachida Dati, quien no la aceptó. “A pesar de nuestros esfuerzos y del trabajo intenso que realizamos cada día, fracasamos. Nos han arrebatado ocho piezas de un valor patrimonial inmenso, testigos de la historia de nuestro país”, lamentó.

Nuevas imágenes del atraco a las joyas en el Louvre

Nuevos videos muestran el momento en que los autores del robo en el Louvre escaparon con las joyas. Las alarmas comenzaron a sonar justo cuando ya se encontraban saliendo hacia la calle, segundos antes de la llegada de la policía.

En el exterior, los esperaba su ruta de fuga: dos motocicletas preparadas para desaparecer entre el tráfico parisino, llevando consigo un botín estimado en 88 millones de euros.

Temas
robo
joyas
Museo Louvre
joyas valiosas
joyas robadas
Francia
París
Noticias
Recomendadas