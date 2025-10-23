Nuevas imágenes muestran la fuga de los ladrones del Louvre con joyas millonarias

La presidenta del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/amp/mundo/museo-louvre-reabre-puertas-tres-dias-despues-del-robo-joyas-JD10311585 target=_blank>Louvre</a>, Laurence des Cars, reconoció que el robo de ocho joyas de <b>“un valor patrimonial inmenso” </b>ha dejado “una herida inmensa” entre quienes trabajan en el museo. Asumió el hecho <b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/rey-carlos-iii-papa-leon-xiv-unidos-en-oracion-KD10316941 target=_blank></a>