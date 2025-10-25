Decenas de miles de valencianos salen a las calles en aniversario de mortíferas inundaciones

Decenas de miles de personas manifestaron el sábado en la ciudad de Valencia, en el este de España, para rendir homenaje a las víctimas de las mortíferas inundaciones de octubre de 2024 y protestar contra la gestión de la catástrofe. Según la oficina del gobierno central en Valencia, más de 50 000 personas participaron en la protesta convocada por organizaciones sociales, cívicas y sindicales. Los organizadores no ofrecieron estimaciones. Los manifestantes, muchos de ellos portando fotos de las víctimas, exigieron la renuncia del presidente regional, Carlos Mazón, al que acusan de no haber avisado a la población con suficiente antelación del peligro de las lluvias torrenciales que provocaron la muerte de 229 personas. Lea también: Alerta roja por lluvias torrenciales en la región española de Valencia por la DANA Alice "La gente sigue muy enfadada. ¿Por qué no evacuaron a las personas? Es incomprensible que Mazón no estuvo donde, debería estar ese día, no estuvo a la altura", afirmó Rosa Cerros, una funcionaria pública de 42 años que participó en la protesta junto a su esposo y sus dos hijas.

Catástrofe en España

Lo sucedido fue la peor catástrofe de este tipo en España desde hace varias décadas. El desastre provocó la ira de los damnificados, que criticaron la gestión de la alerta y los servicios de rescate, en un contexto de polémica entre el gobierno central de izquierdas en Madrid y las autoridades regionales de derechas sobre las competencias de unos y otros en estos ámbitos. La alerta de inundación llegó aquí "prácticamente cuando todos estaban ahogados", denunció Rosa Álvarez, presidenta de una asociación de víctimas de la tragedia, a AFP, poco antes del inicio de la concentración en Valencia. Ese día perdió a su padre, de 80 años. "Cada minuto contaba...", se lamenta esta mujer de 51 años, que deplora la gestión de las autoridades.

Presión para que renuncie Mazón