Alerta roja por lluvias torrenciales en la región española de Valencia por la DANA Alice

La agencia española de meteorología Aemet emitió el lunes una alerta roja por peligro de lluvias torrenciales en la costa sur de Valencia (este), un año después de las mortíferas inundaciones en la región y horas más tarde de que Cataluña registrara intensas precipitaciones.

"Aviso rojo. Lluvias torrenciales en Litoral sur de Valencia. En vigor hasta las 23:59 (...). Peligro extraordinario", indicó Aemet en su cuenta de X.

Unas horas antes, la agencia había puesto fin a la alerta roja activada la víspera en el litoral sur de Cataluña, en el noreste del país, donde las precipitaciones dejaron varios heridos, incluido uno grave.

Varios municipios del sur de esta región amanecieron el lunes con agua todavía en las partes bajas de sus hogares y las calles llenas de barro tras el paso de la dana (depresión aislada en niveles altos) Alice.

Videos publicados en las redes sociales muestran torrentes de lodo llevándose todo a su paso, incluidos coches, en la tarde y noche del domingo.

