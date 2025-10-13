Tragedia en Veracruz: la presidenta Sheinbaum fue confrontada por damnificados que exigen ayuda urgente

La visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al municipio de Poza Rica, en Veracruz, se convirtió en un momento de gran tensión y angustia. La entidad atraviesa una de las peores catástrofes de la actual administración, con un saldo de 64 personas fallecidas y 65 desaparecidas debido a las fuertes lluvias que impactaron 117 municipios. El recorrido de la mandataria federal por las zonas afectadas fue brevemente interrumpido por un grupo de pobladores desesperados.

El vehículo militar en el que viajaba la presidenta fue rodeado por los damnificados, quienes con gritos de desesperación le hicieron llegar una larga lista de reclamos. El principal era la tardía respuesta de los gobiernos estatal y federal. Entre los gritos de "Necesitamos apoyo ya, no promesas", se escucharon también fuertes críticas a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, por su supuesta inacción frente a la emergencia.

La confrontación subió de tono mientras el Jeep del Ejército avanzaba con dificultad. Los habitantes exigían de forma insistente la entrega de recursos económicos y materiales para poder iniciar los trabajos de remoción de escombros y, más importante aún, para acelerar las labores de búsqueda de las personas que siguen desaparecidas bajo el lodo y el agua.

Leer más: Argentina: Alerta naranja por fuertes tormentas eléctricas