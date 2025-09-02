Seguridad
Quito: un profesor es llamado a juicio por exigir pagos a cambio de supuestos nombramientos definitivos para docentes

Las autoridades lo procesan por concusión. También ofrecía supuestos nombramientos para personal administrativo. Los hechos de este caso se remontan a julio de 2021, informó Fiscalía.

   
    Imagen del martillo de la justicia. ( Freepik )
En las investigaciones, la Fiscalía de la Administración Pública determinó que el profesor de una institución educativa presuntamente exigió pagos a varias personas a cambio de supuestos nombramientos definitivos como docentes o personal administrativo, en Quito. Se trata de Carlos B., quien fue llamado a juicio como presunto autor directo del delito de concusión.

El hecho ocurrió en julio de 2021. El docente de una institución educativa presuntamente exigió los pagos, lo cual llamó la atención de las autoridades y comenzaron las indagaciones.

Según la investigación, se identificaron depósitos por alrededor de USD 10.000 a la cuenta bancaria que mantenía el procesado, quien habría pedido USD 2.000 para acceder al cargo de profesor y USD 1.500 para un puesto administrativo.

Transferencias bancarias

Los perjudicados supuestamente realizaron transferencias y depósitos a la cuenta de una persona –también procesada en la presente causa–, a quien se le dictó auto de sobreseimiento, informó la Fiscalía General.

Carlos B. aparentemente creo un grupo de mensajería instantánea. En este daba instrucciones sobre el envío de documentos y pagos. Además, se presume que, en ese este chat, aseguró que los nombramientos se concretarían en noviembre de 2021 y solicitó el envío de hojas de vida a su correo institucional.

En la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, la fiscal del caso anunció la prueba testimonial, pericial y documental que presentará en el juzgamiento.

El juez acogió el pedido de Fiscalía y ratificó las medidas cautelares que pesaban sobre el acusado: presentaciones periódicas y prohibición de enajenar bienes.

