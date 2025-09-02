Quito: un profesor es llamado a juicio por exigir pagos a cambio de supuestos nombramientos definitivos para docentes

En las investigaciones, la Fiscalía de la Administración Pública determinó que el profesor de una institución educativa presuntamente exigió pagos a varias personas a cambio de supuestos nombramientos definitivos como docentes o personal administrativo, en Quito. Se trata de Carlos B., quien fue llamado a juicio como presunto autor directo del delito de concusión.

El hecho ocurrió en julio de 2021. El docente de una institución educativa presuntamente exigió los pagos, lo cual llamó la atención de las autoridades y comenzaron las indagaciones.

Según la investigación, se identificaron depósitos por alrededor de USD 10.000 a la cuenta bancaria que mantenía el procesado, quien habría pedido USD 2.000 para acceder al cargo de profesor y USD 1.500 para un puesto administrativo.

