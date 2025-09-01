Seguridad
01 sep 2025 , 15:29

Dos personas reciben 40 años de cárcel por el asesinato de dos guías penitenciarios en Manabí

La sentencia se obtuvo seis meses después de cometido el crimen.

   
    Imagen referencial para graficar un ataque armado.( Pexels )
Junior C. y Anthony A. fueron sentenciados a 40 años de cárcel en calidad de coautores del asesinato de dos guías penitenciarios en Portoviejo, Manabí, informó la Fiscalía General del Estado este lunes 1 de septiembre del 2025.

El hecho violento en contra de los uniformados ocurrió la tarde del 7 de marzo de 2025, en el sector Los Ángeles de Portoviejo. Ellos fueron interceptados cuando se dirigían en auto a su casa y atacados a tiros con arma de fuego.

LEA: Dos guías penitenciarios presuntamente vinculados al narcotráfico fueron detenidos

Esa misma tarde, la Policía Nacional ejecutó un operativo y allanamientos en flagrancia, deteniendo a los ahora sentenciados.

También se aprehendió a tres sospechosos de otro sicariato contra guías sicariatos, pero esa investigación sigue un proceso separado.

La Fiscalía dijo que los indicios recabados en la escena del crimen tenían conexión con los dos hombres.

LEA: Dos guías carcelarios de la Penitenciaría del Litoral presuntamente intentaron ayudar a la fuga de un reo

