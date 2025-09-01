Dos personas reciben 40 años de cárcel por el asesinato de dos guías penitenciarios en Manabí

Junior C. y Anthony A. fueron sentenciados a<b> 40 años de cárcel</b> en calidad de coautores del asesinato de dos <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/guias-penitenciarios target=_blank>guías penitenciarios</a> en <b>Portoviejo</b>, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/manabi target=_blank>Manabí</a>, informó la Fiscalía General del Estado este <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/dos-guias-penitenciarios-narcotrafico-detenidos-NN9681690 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/guias-penitenciaria-litoral-presunta-ayuda-fuga-reo-GE9547932 target=_blank></a>