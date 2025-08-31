Un juez dicta prisión preventiva a dos policías por la muerte de un hombre en Quito

Un juez de la Unidad Judicial de Mariscal Sucre dictó prisión preventiva para los policías Joel Stivens N. N. y Kevin Alexander C. C tras ser procesados por el delito de homicidio, por la muerte de Bryan Salvador Flores Jiménez en Cotocollao, norte de Quito. Su fallecimiento se produjo alrededor de las 03:25 del sábado 30 de agosto, después de ser baleado por uno de los agentes tras tener un siniestro de tránsito con ellos en las cercanías del parque Sodiro. Flores Jiménez se estaba movilizando con un amigo en su carro, mientras otras cuatro de sus amistades estaban en una camioneta atrás de él, cuando se impactó directamente con un auto particular tipo sedán donde se trasladaban dos policías. Ocurrió en una calle 'cuchara', un callejón por la que se debía circunvalar para poder salir. Le puede interesar: 144 reclusos han muerto en las cárceles de Guayaquil en ocho meses Según información expuesta en la audiencia de formulación de cargos, los agentes creían que iban a ser asaltados tras ser chocados, por lo que uno de ellos dispara al aire para "que paren".

El uso del arma de fuego se produjo mientras Flores Jiménez estaba por estacionarse y así poder dialogar sobre el incidente, relataron sus amigos que ocupaban el otro vehículo. Sin embargo, tras escuchar la detonación, Flores Jiménez emprendió carrera para poder escapar. El policía Joel Stevens S. interpretó esto como un intento de atropellamiento, según el acta de la audiencia, por lo cual sale del vehículo para disparar contra el otro carro.

Este es el video del instante en el que los ocupantes de un auto son atacados. Los afectados señalaron que eran policías los implicados. Hubo un muerto y ocurrió en Cotocollao, norte de Quito. pic.twitter.com/BpP88mdQ7f — MiguelÁngel González (@ECUmgonzalez) August 30, 2025

El hombre falleció por los dos balazos que recibió en su región torácica, señala el informe de Medicina Legal. Aunque perdía mucha sangre, logró conducir hasta una clínica, tras chocarse frente a un poste del establecimiento. Su amigo que lo acompañaba en el vehículo lo ayudó a ingresar, pero los médicos le comunicaron después que había fallecido.

Forcejeo con los policías

Después de que el policía disparara contra Flores Jiménez, quien huyó de la calle cuchara para dirigirse a la clínica, una de las amigas que estaban en la camioneta se acercó al vehículo de los agentes y toma un arma de fuego que estaba caída al abrir la puerta, para tenerla como evidencia. Asimismo, relató a la Fiscalía General que apuntó la pistola hacia los dos uniformados para que "paren los disparos" y también para poder defenderse. Los policías, según su versión dada en la audiencia, calificaron que la chica sustrajo el arma, y sentían que su vida corría riesgo al ver que estaba apuntando contra ellos, por lo que primero se detienen para quitársela. La chica relata en su versión que, ella se metió en la camioneta y que uno de los agentes le quita el arma por la ventana. Ella se baja de nuevo para trata de meterse al carro de ellos, pero fue botada. El conductor de la camioneta, para evitar que los uniformados huyan, se paró al frente del carro de los agentes, pero narra que igual los uniformados arrancaron y que él estuvo agarrado del capó por unas dos cuadras. Ante la amenaza que le iban a disparar, se bajó. Regresó con sus amigos y logran localizar a su amigo en la clínica donde se confirmó su muerte. Los agentes se fueron del sitio y fueron aprehendidos horas después en un cuartel policial donde pernoctaban, mientras ya vestían de civiles. La Fiscalía pidió prisión preventiva contra ellos para asegurar su comparecencia al proceso judicial y el juez aceptó la medida.