Quito: prisión preventiva para los sospechosos de asalto en la avenida Granados

Los cuatro detenidos por el asalto a un conductor en la avenida Granados, norte de Quito, recibieron prisión preventiva este jueves 26 de octubre de 2023, informó la Fiscalía.

Ellos son investigados por cometer robos durante el tráfico vehicular en concurridas intersecciones semaforizadas de la capital. Acogiendo el pedido de Fiscalía, la jueza de Garantías Penales ordenó la prisión preventiva de Alejandro P. C., Nicole Stefanía R. R., Robinson Hernán C. O. y Ángel C. A.

Según el parte policial, que llegó a conocimiento de la fiscal de turno en flagrancia, los detenidos tendrían relación con los últimos robos captados en videos y difundidos por usuarios de redes sociales.

