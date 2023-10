Inseguridad en Quito: "los delincuentes decían que obtendrían USD 30 mil con la venta de mi vehículo y sus piezas"

El hijo de Wendy (nombre protegido) fue víctima de un secuestro, la noche del sábado 21 de octubre de 2023, en la Vía Intervalles, la cual conecta a la parroquia de Tumbaco con el valle de Los Chillos, oriente del Distrito Metropolitano de Quito.

Ocurrió pasadas las 21:00 cuando el joven de 20 años fue a dejarle a una amiga en su casa, en el carro Suzuki Grand Vitara S-Cross de Wendy. A continuación su testimonio:

"Mi hijo y sus amigas estaban reunidos en mi casa y le presté mi auto para que las lleve a sus viviendas. Le dejó a la primera que vive cerca del Mc Donald's, en Sangolquí, y de ahí se dirigió a la entrada de la Vía Intervalles en donde se encuentra el conjunto habitacional de la otra joven.

Se parqueó en una pequeña cuesta junto a la puerta de la urbanización y la chica le dijo que espere un momento para sacar el control remoto de la puerta y entrar. Él apagó el carro y observó que una camioneta doble cabina Chevrolet Luv D-Max se parqueó detrás y se bajaron cinco individuos. Le apuntaron con un arma de fuego e ingresaron. Con amenazas lo llevaron a la parte posterior del carro .

Se quedó estupefacto. Le golpearon, pusieron boca bajo y con los pies le aplastaban la cabeza contra el piso. Le decían que si regresaba a ver lo matarían. Le dijeron que solo calle y responda a sus preguntas. Su teléfono celular se cayó junto al asiento y los delincuentes no se dieron cuenta. Por eso, mi chico observaba lo que su amiga le llamaba por teléfono de forma insistente y no podía contestar, pues no activó el timbre del móvil y no sonaba. Apenas podía ver también cómo ingresaban los mensajes de Whatsapp.

No se dio cuenta por donde lo llevaron y los delincuentes le preguntaron su nombre, número de cuentas y teléfono. Le interrogaron si el carro tenía rastreo satelital y les mintió diciéndoles que el carro era del papá de su novia y no sabía.

Los maleantes encendieron el aire acondicionado y pusieron música en alto volumen, pero mi hijo alcanzó a escuchar que uno de ellos se llamaba Ramón y le daban instrucciones. El que estaba en el asiento atrás le preguntaba ¿cuánto nos darán por este? Ramón les contestaba que recibirían aproximadamente USD 20 mil y por las piezas del carro obtendrían otros 10 mil. En total, esos 30 mil se repartirían entre todos y todo les resultaba perfecto.

El tiempo a mi hijo se le hizo interminable. Solo veía lo que ingresaban las llamadas telefónicas de su amiga. Mientras avanzaban en el carro, los ladrones no se ponían de acuerdo en el camino que iban a tomar. Se pasaban a toda velocidad sobre los rompe velocidades y se chocaron contra el muro de una vivienda. De hecho, reventaron el airbag del copiloto. No les importaba.

En el trayecto iban desarmando las piezas del panel. Los accesorios eran arrojados en la parte posterior y le caían encima a mi hijo que iba acostado sobre el piso. Le volvieron a preguntar si tenía rastreo satelital y les dijo que no sabía.

La ventaja fue que mi carro sí tiene ese dispositivo. Uno de los ladrones jaló un cable del radio cuando pasaban por un túnel ubicado en el sector de La Argelia, al sur, y el auto se apagó. No lo pudieron encender. Le reclamaron que no les avisó sobre la existencia del GPS y le golpearon con mucha violencia.

Le sacaron a mi hijo del automotor y lo arrodillaron frente al carro. Lo apuntaron con armas largas y amenazaban. Le decían qué bonita chompa que llevas puesta, ¿en dónde te la compraste? Él solo les contestó que se la lleven. Los delincuentes se apuraron y dijeron vamos rápido que este tiene rastreo y en cinco minutos vienen.

Se fueron rápidamente. Se puso de pie y salió del túnel a pedir ayuda. Por suerte pasó una furgoneta y el señor que la conducía nos ayudó, a las 00:48. Nos llamó por teléfono e inmediatamente subimos a verle. Estaba golpeado y el carro desvalijado.

En ese momento pasó una patrulla y pidieron ayuda a los agentes. El pasado lunes 23 de octubre, leí una nota de Ecuavisa.com sobre una camioneta cuyos ocupantes trataron se secuestrar a un señor en la Intervalles. Eso ocurrió en la misma noche que le atacaron a mi chico

Estoy segura que es el mismo vehículo por las características de ese carro y la forma como se dieron las cosas".

