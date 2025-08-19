Seguridad
19 ago 2025 , 22:14

Quito: cuatro personas que robaban a transeúntes fueron detenidas en el sector del Bicentenario

Ocurrió en medio de patrullajes preventivos. Como indicios, los uniformados les encontraron con siete teléfonos celulares, cuya procedencia no fue justificada.

   
  • Quito: cuatro personas que robaban a transeúntes fueron detenidas en el sector del Bicentenario
    Foto de los cuatro detenidos en la zona del Bicentenario, en Quito. ( Cortesía de la Policía )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

Cuatro personas que se dedicaban asaltar a personas fueron apresadas en el sector del parque Bicentenario, al norte de Quito, por la Policía Nacional. Según las investigaciones, los sospechosos registraban antecedentes penales.

Ocurrió en medio de patrullajes preventivos. Como indicios, los uniformados les encontraron con siete teléfonos celulares, cuya procedencia no fue justificada por los detenidos al momento que fueron abordados por la Policía.

Se conoce que entre los apresados estuvo una mujer que registra antecedentes por otros delitos como amenazas, robo, asociación ilícita y hurto. Los otros por asociación ilícita y robo.

Le puede interesar: Un integrante de Los Lobos fue detenido con bloques de marihuana en Calderón, Quito

En San Antonio

Un ciudadano fue detenido por tenencia y comercialización de sustancias sujetas a fiscalización, en el sector de San Antonio. Ocurrió durante el operativo denominado Bulldog, norte de Quito.

Se trató de una intervención en flagrancia que permitió neutralizar una actividad delictiva dedicada a la distribución y comercialización de droga. El sospechoso no registra antecedentes penales por actividades ilícitas relacionadas con el microtráfico de estufacientes.

También lo encontraron con un arma de fuego tipo revólver, calibre 38 mm, una munición calibre 38 mm, USD 7 en efectivo, una terminal móvil y dos balanzas digitales. También 1 151,42 gramos de marihuana y 88,65 gramos de cocaína, indicó la Policía.

Le puede interesar: Una mujer de 83 años fue asesinada por su hijo en Santo Domingo

Temas
robo
robo a personas
asociación ilícita
policías
detenidos
operativo
evidencias
antecedentes penales
Policía Nacional
Parque Bicentenario
norte de Quito
Noticias
Recomendadas