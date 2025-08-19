Quito: cuatro personas que robaban a transeúntes fueron detenidas en el sector del Bicentenario

Cuatro personas que se dedicaban asaltar a personas fueron apresadas en el sector del parque Bicentenario, al norte de Quito, por la Policía Nacional. Según las investigaciones, los sospechosos registraban antecedentes penales.

Ocurrió en medio de patrullajes preventivos. Como indicios, los uniformados les encontraron con siete teléfonos celulares, cuya procedencia no fue justificada por los detenidos al momento que fueron abordados por la Policía.

Se conoce que entre los apresados estuvo una mujer que registra antecedentes por otros delitos como amenazas, robo, asociación ilícita y hurto. Los otros por asociación ilícita y robo.

Le puede interesar: Un integrante de Los Lobos fue detenido con bloques de marihuana en Calderón, Quito