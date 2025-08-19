Seguridad
19 ago 2025 , 06:30

Un integrante de Los Lobos fue detenido con bloques de marihuana en Calderón, Quito

El sujeto se movilizaba en un auto con una cantidad de droga valorada en USD 10 000.

   
10 bloques de marihuana fueron decomisados por la Policía. La droga era transportada por un ciudadano a bordo de su vehículo en el sector de Bellavista de Calderón, extremo norte de Quito.

"El hombre indicó que le iban a pagar por este traslado de la sustancia", dijo Fabián Méndez, jefe de Distrito Calderón.

El sospechoso registra antecedentes penales por tráfico de drogas, extorsión y ocultamiento de cosas robadas, además fue identificado como parte de la organización delictiva Los Lobos.

Se presume que el estupefaciente iba a ser comercializado en el norte de la ciudad en pequeñas dosis. "Hablamos de aproximadamente 20 000 dosis y un valor estimado en el mercado de USD 10 000", añadió la Policía.

El hombre fue llevado a la Unidad de Flagrancia para ser procesado, mientras que el alcaloide permanecerá en las bodegas de antinarcóticos.

