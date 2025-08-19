Un integrante de Los Lobos fue detenido con bloques de marihuana en Calderón, Quito

10 bloques de marihuana fueron decomisados por la Policía. La droga era transportada por un ciudadano a bordo de su vehículo en el sector de Bellavista de Calderón, extremo norte de Quito.

"El hombre indicó que le iban a pagar por este traslado de la sustancia", dijo Fabián Méndez, jefe de Distrito Calderón.

El sospechoso registra antecedentes penales por tráfico de drogas, extorsión y ocultamiento de cosas robadas, además fue identificado como parte de la organización delictiva Los Lobos.

Se presume que el estupefaciente iba a ser comercializado en el norte de la ciudad en pequeñas dosis. "Hablamos de aproximadamente 20 000 dosis y un valor estimado en el mercado de USD 10 000", añadió la Policía.

El hombre fue llevado a la Unidad de Flagrancia para ser procesado, mientras que el alcaloide permanecerá en las bodegas de antinarcóticos.

