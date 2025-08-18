Un video captó el secuestro de un hombre en Chillogallo, sur de Quito

El secuestro de un hombre quedó registrado en video. El evento ocurrió la madrugada del sábado 16 de agosto en el sector de Chillogallo, sur de Quito.

En el video se observa cómo tres sujetos llegan en un vehículo y sacan de un auto parqueado sobre la vía pública a la víctima. Lo embarcan y se lo llevan junto a su carro con rumbo desconocido.

La Policía conoció el caso mediante redes sociales e investiga el caso. "Se pasó esta información a las unidades investigativas correspondientes para dar con el paradero de los causantes de este hecho", indicó Andy Salcedo, policía del Distrito Eloy Alfaro.

En la zona, los moradores manifiestan que la inseguridad es un problema. Incluso dicen que temen salir de sus casas. "Siete de la noche ya no puede transitar", dijo un vecino.

La Policía del distrito Eloy Alfaro asegura que con el video está buscando al vehículo que fue utilizado para este evento.

