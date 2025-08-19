Una mujer de 83 años fue asesinada por su hijo en Santo Domingo

Una <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/mujer-asesinada-disparos-montebello-guayaquil-GK9950459 target=_blank>mujer de 83 años fue asesinada </a>por su hijo de 42 años </b>en el barrio Los Girasoles de la ciudad de Santo Domingo. El crimen ocurrió aproximadamente a las 18:00 del domingo 17 de agosto. La Policía<b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/mujer-asesinato-esposo-pelea-cargador-riobamba-CC9958242 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/mujer-secuestrada-taxi-samborondon-cautiva-HJ9957854 target=_blank></a></b>