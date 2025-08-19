Una mujer de 83 años fue asesinada por su hijo en Santo Domingo

Una mujer de 83 años fue asesinada por su hijo de 42 años en el barrio Los Girasoles de la ciudad de Santo Domingo.

El crimen ocurrió aproximadamente a las 18:00 del domingo 17 de agosto. La Policía Nacional comunicó que el hombre golpeó a su madre con un objeto contundente, presumiblente a piedrazos.

Las autoridades mencionaron que el supuesto atacante sufría de esquizofrenia y no tenía su medicación al día.

Le puede interesar: Una mujer es acusada de asesinar a su esposo tras pelea por un cargador, en Riobamba

"Sacó a su madre de 83 años. El señor sufría de esquizofrenia y se determina que el señor no tenía la medicación o no había tenido un par de días la medicación necesaria, por lo cual agrede con objeto contundente a su señora madre", manifestó Beatriz Benavides, comandante de la subzona Santo Domingo.

El hombre fue detenido por los agentes pero se desconoce al momento si quedó impune de este crimen por su condición, pues no hay un proceso penal público de este caso en el portal del Consejo de la Judicatura.

No fue el único asesinato reciente en la ciudad. La madrugada del lunes 18 de agosto, se reportó el asesinato de una persona en el sector de las Brisas del Colorado.

Lea también: La mujer que fue secuestrada en un taxi de Guayaquil a Samborondón estaba cautiva en una urbanización

Según las investigaciones de la Policía, un hombre en una motocicleta se acercó hasta el carro de la víctima que se encontraba al libando en la calle pública, quien luego le disparó en el pecho y huyó. El afectado fue trasladado hasta una casa de salud donde se confirmó su muerte.