La mujer que fue secuestrada en un taxi de Guayaquil a Samborondón estaba cautiva en una urbanización

Cinco personas han sido detenidas por este delito. Después de ser liberada, la víctima manifestó a la Policía Nacional que estaba cautiva en una urbanización de Salitre.

   
    Imagen del taxi de donde fue secuestrada una mujer entre Guayaquil y Samborondón.( Redes sociales )
Cinco personas han sido detenidas por el secuestro de una mujer dentro de un taxi, en el puente de Guayaquil-Samborondón, ubicado a la altura de la avenida Narcisa de Jesús.

Aunque el caso se viralizó el sábado por la difusión del video grabado por un taxista, el rapto ocurrió el viernes 15 de agosto, de acuerdo a partes policiales.

La empresa municipal Segura EP de Guayaquil informó que, si bien el conductor denunció que tres de sus pasajeros fueron secuestrados, dos de ellos pudieron escapar.

La mujer pudo ser localizada y liberada el lunes 18 de agosto, después que la Policía capturara a presuntos implicados en el delito. La víctima indicó a los agentes que estaba cautiva en una urbanización ubicada en la Vía a Salitre.

La primera persona fue capturada el pasado sábado 16 de agosto. Según las indagaciones realizadas por policías y personal de Segura EP, el hombre manejaba uno de los carros usados para el secuestro. Recibió prisión preventiva.

El resto de las detenciones ocurrieron dos días después, cuando otro de los vehículos implicados fue hallado en poder de dos hermanos en el norte de Guayaquil. Ellos se aprestaban a hacer trabajos de pintura en el carro, después que se le fuera entregado por otros dos conocidos, entre ellos, un primo.

A su vez, esos dos hombres señalaron que un ciudadano les dejó el vehículo para que les realice reparaciones, tanto de pintura y de enderezamiento, porque lo habían chocado. Uno de ellos decidió entregarle el carro a sus primos para que ellos realicen ese trabajo. La identidad del hombre que pidió el trabajo fue revelada en la audiencia de formulación de cargos.

Aunque el grupo de cuatro hombres que iban a trabajar en cambiarle la pintura del carro que solo estaban trabajando, mostrando los depósitos que les fueron realizados, la Fiscalía alegó para todos los detenidos que era necesaria la prisión preventiva y esa medida fue dictada.

La Policía Nacional también allanó la vivienda donde la mujer dijo que estuvo secuestrada. Los uniformados no encontraron a nadie dentro, pero sí un arma de fuego que fue robada a un agente policial en Quito en septiembre de 2024.

Segura EP indicó que cinco vehículos han sido retenidos como parte de las investigaciones.

