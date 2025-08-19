La mujer que fue secuestrada en un taxi de Guayaquil a Samborondón estaba cautiva en una urbanización

Cinco personas han sido detenidas por el secuestro de una mujer dentro de un taxi, en el puente de Guayaquil-Samborondón, ubicado a la altura de la avenida Narcisa de Jesús.

Aunque el caso se viralizó el sábado por la difusión del video grabado por un taxista, el rapto ocurrió el viernes 15 de agosto, de acuerdo a partes policiales.

La empresa municipal Segura EP de Guayaquil informó que, si bien el conductor denunció que tres de sus pasajeros fueron secuestrados, dos de ellos pudieron escapar.

La mujer pudo ser localizada y liberada el lunes 18 de agosto, después que la Policía capturara a presuntos implicados en el delito. La víctima indicó a los agentes que estaba cautiva en una urbanización ubicada en la Vía a Salitre.

La primera persona fue capturada el pasado sábado 16 de agosto. Según las indagaciones realizadas por policías y personal de Segura EP, el hombre manejaba uno de los carros usados para el secuestro. Recibió prisión preventiva.