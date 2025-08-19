Una mujer es acusada de asesinar a su esposo tras pelea por un cargador, en Riobamba

Gina M. es acusada del asesinato de su esposo tras asestarle una puñalada en la región torácica. El hecho ocurrió en Riobamba, provincia de Cotopaxi.

La Fiscalía relató que la pareja se encontraba en casa luego de asistir a una reunión social. Pero surgió una pelea por un cargador de celular y la discusión pasó de los insultos a las agresiones físicas.

Fue en ese contexto que la ahora procesada tomó un cuchillo y apuñaló a su esposo de 27 años de edad.

Los hermanos de la acusada intentaron auxiliarlo, dando aviso al ECU 9-1-1 y a la Policía Nacional. Sin embargo, la herida resultó mortal.

El Ministerio Público informó el 18 de agosto que la mujer va a juicio y mientras se espera la fecha seguirá con prisión preventiva. En esa audiencia se determinará su culpabilidad o inocencia.

