18 dic 2025 , 15:04

¿Quién es Tannya Varela, la excomandante general de la Policía detenida ante investigación de la Fiscalía?

La Fiscalía indicó que Tannya Varela fue detenida por una investigación de un presunto delito de circulación de información restringida, que inició en 2023.

   
  • ¿Quién es Tannya Varela, la excomandante general de la Policía detenida ante investigación de la Fiscalía?
    Imagen de Tannya Varela cuando fue posesionada como comandante general de la Policía en marzo de 2023.( Presidencia de la República )
La general en servicio pasivo Tannya Varela, quien fue comandante general de la Policía Nacional durante los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, fue detenida este jueves 18 de diciembre en Quito por una investigación de la Fiscalía.

El Ministerio Público precisó que está siendo indagada por un presunto delito de circulación de información restringida desde 2023, conducta que es penada relacionada con una filtración de información desde altos mandos policiales.

La Fiscalía señaló que tienen como indicio la filtración del informe reservado de una investigación de 2021 por presunto narcotráfico denominada León de Troya, que a partir de su difusión en medios, se conoció que estaban indagando la mafia albanesa en Ecuador.

Allí se develaron vínculos de ese grupo delictivo extranjero con Rubén Cherres (+), por su cercanía con Danilo Carrera, cuñado del entonces presidente Guillermo Lasso.

El excandidato presidencial Fernando Villavicencio (+), en el informe que fue elaborado cuando fue asambleísta mediante el Frente Parlamentario de Anticorrupción, mencionaba a Varela como quien había participado para que se cierre esa investigación.

Posteriormente, en audios difundidos por un medio de comunicación se escucharía a Varela decir: "Yo fui bien clara con Mauro Vargas, a mí no me importa esto. Quieren bajarle, bájenle".

El pasado de Tannya Varela

Fue la primera mujer en dirigir las filas de la Policía. Tannya Varela asumió como comandante General el pasado 21 de marzo de 2021, durante el Gobierno de Lenín Moreno. Y posteriormente, en mayo, fue ratificada en el cargo por Lasso.

A finales del mismo año, en diciembre, el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, afirmó la existencia de narcogenerales en Ecuador, a quienes se les retiró la visa. Ante estas declaraciones, Varela solicitó exámenes y auditorías al alto mando por parte de Contraloría, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Superintendencia de Bancos.

Finalmente, Lasso destituyó a Varela de su cargo el 23 de enero de 2022, tras el aumento de la violencia, especialmente en Guayaquil. Este anuncio se produjo un día después de la masacre en la Playita del Guasmo, que dejó cinco muertos y nueve heridos.

Aún se desconoce si esta detención partió del caso Poder Policial, hecho público en 2024, donde se investigaba a Varela junto a los exgenerales Mauro Vargas y Giovanni Ponce.

Temas
Policía Nacional
Comandante General de la Policía
caso león de troya
Tannya Varela
Ecuador
Noticias
