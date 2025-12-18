Seguridad
18 dic 2025 , 12:59

La excomandante de la Policía Nacional, Tannya Varela, fue detenida este 18 de diciembre

Se hicieron cinco allanamientos en Pichincha y Manabí. La intervención se hizo como parte de una investigación previa por presunta difusión de información, de circulación restringida, relacionada con una filtración de datos desde altos mandos policiales, indicó Fiscalía.

   
  • La excomandante de la Policía Nacional, Tannya Varela, fue detenida este 18 de diciembre
    Momento en que la general, en servicio pasivo, es detenida por las autoridades. ( Cortesía de la Fiscalía )
Una orden de detención se ejecutó hoy, jueves 18 de diciembre de 2025, en contra de la excomandante de la Policía Nacional, Tannya Varela, en el norte de Quito. Las autoridades se incautaron del celular y computadora personal de la general en servicio pasivo.

El Ministerio Público realizó cinco allanamientos en Pichincha y Manabí como parte de una investigación previa por presunta difusión de información, de circulación restringida, relacionada con una filtración de datos desde altos mandos policiales.

La investigación

Esta investigación se abrió en 2023. La causa: el principal indicio es la filtración del informe reservado –por orden judicial– de una investigación, del año 2021, por presunto narcotráfico del caso denominado León de Troya. Dicha filtración habría sucedido en dos momentos: en los años 2021 y 2023.

Coronel a cargo del distrito de Policía de Manta también fue detenido

En el allanamiento realizado en la provincia de Manabí se ejecutó la orden de detención del coronel de Policía José Luis Erazo. En el allanamiento a su domicilio se levantaron indicios, como su teléfono celular y otros.

Rodney Rengel, apresado

Rodney Rengel, excapitán de la Policía Nacional, también investigado en esta causa, fue detenido en el aeropuerto de Quito. Este oficial investigó el caso León de Troya y mencionó que su vida y la de su famlia corría peligro.

Por eso, en septiembre de 2023, publicó un video desde la clandestinidad en el que hizo fuertes declaraciones en contra del expresidente Guillermo Lasso y la exfiscal Diana Salazar.

En ese contexto, el uniformado precisó que la funcionaria sí conocía sobre el caso León de Troya, cuyas indagaciones indicaban que existía un supuesto nexo de la mafia albanesa con Rubén Cherres, Danilo Carrera, cuñado de Guillermo Lasso y otras personas.

¿Sabías que?
El caso León de Troya consiste en una investigación de supuestos vínculos de la mafia albanesa con Danilo Carrera y Rubén Cherres, asesinado el 31 de marzo de 2023.
