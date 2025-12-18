La excomandante de la Policía Nacional, Tannya Varela, fue detenida este 18 de diciembre

Una orden de detención se ejecutó hoy, jueves 18 de diciembre de 2025, en contra de la excomandante de la Policía Nacional, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.google.com/search?q=ecuavisa+%2B+tannya+varela&amp;sca_esv=9015ac2879de739b&amp;rlz=1C1ONGR_esEC996EC996&amp;sxsrf=AE3TifMXZdQuU-6beEmLfGkhnh0_fxvlTg%3A1766081151076&amp;ei=f0JEadGzBIqLwbkPiKad-AM&amp;ved=0ahUKEwiR75393MeRAxWKRTABHQhTBz8Q4dUDCBE&amp;uact=5&amp;oq=ecuavisa+%2B+tannya+varela&amp;gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiGGVjdWF2aXNhICsgdGFubnlhIHZhcmVsYTIFECEYoAFIljxQAFivO3AFeAGQAQCYAbYBoAGgIKoBBDAuMji4AQPIAQD4AQGYAiGgAr0hwgIKECMYgAQYJxiKBcICBBAjGCfCAhAQABiABBixAxhDGIMBGIoFwgIKEAAYgAQYQxiKBcICFhAuGIAEGLEDGNEDGEMYgwEYxwEYigXCAg0QLhiABBixAxhDGIoFwgIQEC4YgAQYsQMYQxiDARiKBcICDRAAGIAEGLEDGBQYhwLCAggQABiABBixA8ICBRAAGIAEwgILEC4YgAQYxwEYrwHCAg8QLhiABBjRAxjHARgKGAvCAg0QLhiABBjRAxjHARgKwgILEAAYgAQYsQMYgwHCAg0QABiABBixAxhDGIoFwgIGEAAYFhgewgIFEAAY7wXCAggQABiABBiiBMICBBAhGBXCAgcQIRigARgKmAMAkgcENS4yOKAHvcgBsgcEMC4yOLgHqSHCBwkyLjE1LjE1LjHIB2mACAA&amp;sclient=gws-wiz-serp target=_blank>Tannya Varela</a></b>, en el norte de Quito. Las autoridades se incautaron del <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/caso-poder-policial-tanya-varela-giovanni-ponce-mauro-vargas-exgenerales-BH7328056 target=_blank></a></b>