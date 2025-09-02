Seguridad
02 sep 2025 , 13:34

Quién es el general Henry Delgado Salvador, nuevo jefe de las Fuerzas Armadas

Fue designado por el presidente Daniel Noboa Azín. Es un oficial, de 59 años, con más de tres décadas de trayectoria, cuya carrera se caracteriza por la formación académica en 5 países.

   
A un día de la visita a Ecuador del secretario de estado de EE. UU, Marco Rubio, el presidente Daniel Noboa movió las fichas más altas de las Fuerzas Armadas. Ayer fue designado como jefe del Comando Conjunto al general del Ejército Henry Delgado Salvador.

Es un oficial de 59 años y más de tres décadas de trayectoria, cuya carrera ha estado marcada por la formación académica en cinco países y por operaciones concretas contra grupos irregulares y criminales.

Delgado es paracaidista y especialista en selva. Ha sido agregado militar en Washington, viceministro de defensa y comandante general del Ejército.

En mayo, lideró el operativo en Alto Punino, Orellana, luego de la masacre de 11 militares. Se desplazaron 1 800 soldados y 12 campamentos clandestinos fueron destruídos y el 25 de junio, junto al Bloque de Seguridad, lideró la captura de alias Fito en un bunker en Montecristi (Manabí).

El excomandante del Ejército, Luis Altamirano, dice que la decisión se da en medio de una de las peores olas de violencia en la historia del país. Advierte que este relevo aún no tiene lineamientos claros.

La pregunta de fondo es si este relevo obedece a presiones externas, cooperación militar y antidrogas con EE. UU. o a ajustes internos de estrategia frente a un crimen organizado que ha rebasado las capacidades estatales.

El desafío es demostrar que el cambio en la cúpula militar no es solo un gesto político, sino una estrategia real para frenar la expansión del crimen organizado en Ecuador.

Iván Rodrigo Vásconez Hurtado, nuevo comandante del Ejército

Imagen del general Iván Rodrigo Vásconez Hurtado.
Imagen del general Iván Rodrigo Vásconez Hurtado. ( Cortesía del Ejército )

El general de ejército Iván Rodrigo Vásconez Hurtado nació el 26 de noviembre de 1966, en Quito (Pichincha). Se graduó de subteniente del arma de caballería el 7 de agosto de 1987 en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. Está casado con la señora Ángela Rocío Cordero, tiene 4 hijos: Lizeth, Alex, Juan Francisco y Valeria.

Es soldado paracaidista, jefe de Tanques AMX-13 y realizó el Curso Avanzado de Caballería y Curso Avanzado de Defensa Sudamericana en la República de Brasil. Se ha instruido en Operaciones Cívico Militares en el Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica y Curso de Estrategias y Políticas de Defensa en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa en la Universidad Nacional de Defensa en Estados Unidos. También se ha capacitado en Planificación Estratégica, Análisis de Escenarios y Coyuntura, Prospectiva, Gestión Estratégica Institucional y Desarrollo de Capacidades Institucionales para Gestión Constructiva de Conflictos.

Es licenciado en Cultura Física y licenciado en Ciencias Militares. En el país ha recibido los reconocimientos reglamentarios por tiempo de servicio institucional, por estudios y por mérito militar.

La Presidencia de la República del Ecuador le otorgó un reconocimiento por su desempeño profesional al mando de la Casa Militar Presidencial, así como la Gobernación del Azuay le entregó la condecoración Portete de Tarqui, en reconocimiento a su empeño y eficiencia en la garantía de la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado.

