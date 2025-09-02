Quién es el general Henry Delgado Salvador, nuevo jefe de las Fuerzas Armadas

A un día de la visita a Ecuador del secretario de estado de EE. UU, Marco Rubio, el presidente Daniel Noboa movió las fichas más altas de las Fuerzas Armadas. Ayer fue designado como jefe del Comando Conjunto al general del Ejército Henry Delgado Salvador.

Es un oficial de 59 años y más de tres décadas de trayectoria, cuya carrera ha estado marcada por la formación académica en cinco países y por operaciones concretas contra grupos irregulares y criminales.

Delgado es paracaidista y especialista en selva. Ha sido agregado militar en Washington, viceministro de defensa y comandante general del Ejército.

En mayo, lideró el operativo en Alto Punino, Orellana, luego de la masacre de 11 militares. Se desplazaron 1 800 soldados y 12 campamentos clandestinos fueron destruídos y el 25 de junio, junto al Bloque de Seguridad, lideró la captura de alias Fito en un bunker en Montecristi (Manabí).

El excomandante del Ejército, Luis Altamirano, dice que la decisión se da en medio de una de las peores olas de violencia en la historia del país. Advierte que este relevo aún no tiene lineamientos claros.

La pregunta de fondo es si este relevo obedece a presiones externas, cooperación militar y antidrogas con EE. UU. o a ajustes internos de estrategia frente a un crimen organizado que ha rebasado las capacidades estatales.

El desafío es demostrar que el cambio en la cúpula militar no es solo un gesto político, sino una estrategia real para frenar la expansión del crimen organizado en Ecuador.

