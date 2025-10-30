Seguridad
Un profesor de inglés fue declarado culpable de abuso sexual a un estudiante de 14 años, en Chimborazo

El docente acusado de abuso sexual contra un estudiante menor de edad fue declarado culpable en Pallatanga, provincia de Chimborazo.

   
    Foto referencial a abuso sexual de docente hacia estudiante.( Fiscalía General del Estado )
El Tribunal de Garantías Penales de Chimborazo dictó una sentencia de seis años y ocho meses de prisión contra Juan Enrique T. L., docente de una unidad educativa de Pallatanga, tras hallarlo culpable del delito de abuso sexual cometido contra un estudiante de 14 años el pasado 24 de abril de 2023.

La resolución judicial se basó en el testimonio anticipado de la víctima y en diversas pruebas periciales y documentales presentadas durante la audiencia de juzgamiento, desarrollada en la Unidad Judicial Penal de Riobamba.

El Fiscal Multicompetente de Pallatanga sustentó la acusación con informes de la Policía Judicial, el reconocimiento del lugar de los hechos, la valoración médica y psicológica del menor y la denuncia presentada por sus padres. En el proceso también comparecieron ocho testigos, entre ellos agentes, investigadores, peritos médicos y psicológicos, la madre del adolescente y la propia víctima, quien rindió su testimonio de manera anticipada.

Tras analizar las pruebas, el Tribunal acogió en su totalidad los argumentos de la Fiscalía y, por unanimidad, declaró culpable al docente. Además de la pena privativa de libertad, el sentenciado deberá pagar una reparación integral de 3 000 dólares a favor de la víctima.

La investigación inició luego de que el rector de la institución educativa denunciara el hecho ante las autoridades. La alerta surgió a partir del aviso del padre del estudiante, quien informó sobre el abuso cometido por el profesor de inglés.

Los hechos ocurrieron el 24 de abril de 2023, cuando el adolescente ayudaba al docente a ingresar calificaciones en el sistema informático académico. Días después, los padres del menor notaron un cambio de comportamiento en su hijo, quien se mostraba frustrado y retraído. Tras dialogar con él, el joven relató lo sucedido, lo que permitió iniciar las investigaciones correspondientes.

