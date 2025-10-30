Manta: Un adolescente fue abatido en su intento de asaltar un policía

Jedenson Yandel G.A., de 16 años, fue abatido por un agente de la Policía Nacional la noche del miércoles 29 de octubre en el barrio Buena Vista de Manta.

El adolescente, junto a otros dos individuos, habría intentado asaltar alrededor de as 23:30 a un uniformado en la avenida 38 y Ascario Paz, a pocos metros de la Universidad Laica Eloy Alfaro.

Los antisociales se movilizaban en una motocicleta y el policía respondió al ataque con su arma de dotación.

El cuerpo del adolescente quedó tendido sobre la calle, mientras que sus compañeros huyeron.

Posteriormente, unidades de Criminalística y Dinased acudieron para realizar las investigaciones correspondientes.

Más de 75 delincuentes han sido abatidos por la Policía Nacional en lo que va del 2025.