Seguridad
30 oct 2025 , 07:23

La Policía capturó a 12 integrantes del grupo Los Pepes, brazo armado de Los Lobos

John Reimberg, ministro del Interior, apuntó que esta banda fue la responsable del asesinato de José Miguel Mendoza, excandidato a la alcaldía de Portoviejo.

   
    Imagen de uno de los allanamientos realizados para la captura de Los Pepes en Manabí.( Policía Nacional )
La Policía Nacional y el Ministerio del Interior anunciaron la captura de 12 integrantes del grupo Los Pepes, brazo armado de la agrupación criminal Los Lobos que ha tenido una gran incidencia en Manabí.

Las detenciones se produjeron en esa provincia, como también en Guayas, Azuay, Pichincha, Los Ríos y Cotopaxi.

John Reimberg, ministro del Interior, apuntó que esta banda ha sido responsable de 65 asesinatos en Portoviejo, entre ellos, de José Miguel Mendoza, excandidato a la alcaldía de la capital manabita.

"Este grupo delictivo está vinculado al hecho delictivo al asesinato de una familia completa que sucedió lamentablemente aquí en la provincia de Manabí, donde incluye un menor de edad quien lamentablemente fue asesinado con un tiro en la cabeza. Están también las muertes de los guías penitenciarios", indicó la autoridad.

Reimberg dijo que esta investigación inició hace 15 meses y que hallaron un centro clandestino perteneciente al grupo criminal en El Florón, Portoviejo, donde tenían 100 cámaras de seguridad.

Señaló que Los Pepes está conformado por ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y venezolana, quienes están involucrados en actividades ilícitas de sicariato, tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, tráfico de armas, municiones, extorsiones entre otros delitos.

Agregó que son responsables de un sinnúmero de muertes violentas contra los integrantes del grupo terrorista Los Choneros, por el dominio de territorio y las diferentes economías ilegales.

Entre los capturados consta alias Trompudo Guillo, cabecilla de la estructura. El ministro acotó que todos los detenidos en esta operación poseen antecedentes judiciales, por lo que fustigó que hayan recuperado la libertad aunque estén vinculados a casos de asesinatos.

"Cero impunidad contra estos delincuentes. Que la Función Judicial haga su trabajo y los deje a todos donde deben estar: en la cárcel", contó.

