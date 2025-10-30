La Policía capturó a 12 integrantes del grupo Los Pepes, brazo armado de Los Lobos

La Policía Nacional y el Ministerio del Interior <b>anunciaron la captura de 12 integrantes del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/los-pepes-detenidos-manabi-alias-gordo-AF8304929 target=_blank>grupo Los Pepes</a></b>, brazo armado de la agrupación criminal Los Lobos que ha tenido una gran incidencia en <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/policia-detuvo-adolescente-asesinato-arma-fuego-esmeraldas-IH10355940 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/masacres-ecuador-violencia-disputa-bandas-victimas-HG10342252 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/hombre-asesinado-restos-humanos-abandonados-machala-PH10352629 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>