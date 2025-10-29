Seguridad
29 oct 2025 , 11:50

Un hombre fue asesinado y sus restos humanos fueron abandonados en cuatro puntos de Machala

La víctima tenía 41 años y enfrentaba un caso de tráfico de drogas. Había sido reportado desaparecido desde el 27 de octubre y parte de sus restos fueron abandonadas junto a motos incineradas.

   
    Imagen de una patrulla policial en la avenida Circunvalación Norte y 10 de Agosto, donde fueron dejados los intestinos de un hombre asesinado.( Tomado de Enfoquec )
Distintos restos humanos fueron hallados desde la madrugada de este miércoles 29 de octubre en cuatro puntos de Machala, capital de la provincia de El Oro.

Analistas forenses identificaron que las piezas anatómicas halladas corresponden a Luis Enrique Pacheco Gaona, de 41 años, quien había sido reportado desaparecido el pasado 27 de octubre.

En el sistema judicial, el hombre registraba antecedentes penales por un robo en 2012 y por un caso de tráfico de drogas de alta escala en 2024, por el cual estaba cumpliendo presentaciones periódicas ante la justicia cada 15 días, mientras avanzaba el proceso penal.

El primer indicio de este crimen de alto nivel de violencia fue reportado a las 00:10, moradores de la urbanización Sol de Oro alertaron sobre una hielera abandonada, en donde se hallaron panfletos amenazantes y una cabeza humana.

A las 02:30, en la avenida Las Américas, se localizó otro paquete con más restos y nuevos panfletos. Hacia las 05:00, en el puente de la calle Buenavista y Circunvalación Norte, se hallaron bolsas plásticas con brazos y piernas junto a dos motos incineradas.

Finalmente, a las 10:00, en la avenida Circunvalación Norte y 10 de Agosto, intestinos fueron encontrados dentro de fundas y cartones cerca de un asadero de pollo.

El capitán Carlos Melo, jefe subrogante de operaciones de la Policía en el distrito Machala, detalló que los panfletos estaban dirigidos hacia una persona y su familia.

