29 oct 2025 , 07:28

Extorsionadores quemaron seis embarcaciones en Playas, Guayas

La Policía Nacional informó que el incendio fue provocado por delincuentes que exigen un pago mensual a pescadores del sector para dejarlos trabajar.

   
Televistazo
Seis embarcaciones fueron incendiadas en el malecón del cantón General Villamil Playas, de la provincia de Guayas, la madrugada del martes 28 de octubre.

El siniestro se produjo cerca de la plazoleta de mariscos. Inicialmente se trataba de una embarcación que fue consumida por las llamas, pero el fuerte viento provocó que el fuego se propague rápido y contamine a cinco lanchas más.

Moradores alertaron sobre la emergencia al ECU 911. Minutos después, personal del Cuerpo de Bomberos llegó al sitio y pudo controlar las llamas, pero el daño ya se había producido en los transportes marítimos.

Según el coronel Gem Villacís, jefe del distrito Playas, ninguna persona resultó herida. Pero informó que el incendio fue provocado por presuntos extorsionadores que exigen un pago mensual a pescadores del sector para dejarlos trabajar.

"Al finalizar la semana anterior, habían tenido la visita de una persona indicándole que se tratan de un grupo de Los Lobos y que tenían ellos la obligación de pagar una cierta cantidad de dinero por cada uno de los pescadores. Estamos hablando de USD 50 por inscripción, según ellos, y adicional un pago de USD 25 mensuales por cada uno de la o por cada una de las embarcaciones", dijo Villacís.

De acuerdo al uniformado, unos 300 pescadores son extorsionados por el grupo de delincuencia organizada Los Lobos. Sin embargo, ninguna de las víctima ha presentado la denuncia respectiva.

"Al parecer alguien de ellos incluso sabe de dónde viene este tipo de de amenazas, sabe de incluso la persona que, de una u otra manera, se acercó donde ellos a intimidarles. Las unidades policiales preventivas se acercaron a a tratar de tomar contacto con ellos, pero no recibieron mayor información, sino simplemente diciendo que no saben nada", comentó.

Las autoridades aseguraron que pese a la falta de denuncia, están investigando el hecho para dar con el paradero de los extorsionadores.

Temas
Policía Nacional
extorsión
incendios
extorsionadores
Guayas
Playas
