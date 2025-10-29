Extorsionadores quemaron seis embarcaciones en Playas, Guayas

Seis embarcaciones fueron incendiadas en el malecón del cantón General Villamil Playas, de la provincia de Guayas, la madrugada del martes 28 de octubre.

El siniestro se produjo cerca de la plazoleta de mariscos. Inicialmente se trataba de una embarcación que fue consumida por las llamas, pero el fuerte viento provocó que el fuego se propague rápido y contamine a cinco lanchas más.

Moradores alertaron sobre la emergencia al ECU 911. Minutos después, personal del Cuerpo de Bomberos llegó al sitio y pudo controlar las llamas, pero el daño ya se había producido en los transportes marítimos.

Le puede interesar: Un grupo criminal exigía hasta USD 6 000 a una compañía de transporte escolar en Guayaquil

Según el coronel Gem Villacís, jefe del distrito Playas, ninguna persona resultó herida. Pero informó que el incendio fue provocado por presuntos extorsionadores que exigen un pago mensual a pescadores del sector para dejarlos trabajar.