11 embarcaciones pesqueras fueron incineradas en Puerto Bolívar, El Oro

A las 02:00 de este lunes 1 de septiembre, dos explosiones y una ráfaga de disparos quebraron la calma del barrio Amazonas, en Puerto Bolívar, provincia de El Oro.

Habitantes relataron que al menos veinte hombres, a bordo de dos embarcaciones, atacaron un muelle en el Estero Huayla e incendiaron once embarcaciones pesqueras.

16 bomberos enfrentaron el fuego durante tres horas: desde tierra con cuatro unidades y desde el mar con una embarcación especializada, para evitar que las llamas alcanzaran más botes.

"Estas panga, estos barcos, son altamente contaminantes, son de madera. También está el tema del tóxico de la pintura", relató Pablo Bastidas, subjefe de Bomberos Machala.

Con la luz del día, los daños quedaron a la vista: ventanas perforadas por balas, un muelle reducido a cenizas y, en el Estero, los restos carbonizados de las embarcaciones.

De acuerdo con información de inteligencia naval, la emboscada fue atribuida al grupo criminal Los Lobos Box, como represalia contra pescadores que se niegan a pagar extorsiones y también contra integrantes de otra facción de Los Lobos asentados en la zona.

La violencia no se detuvo ahí. A las 09:00, moradores hallaron dos piernas humanas a quinientos metros del lugar del ataque.

Y a las 16:00, en el mismo sector, apareció el tronco de un cuerpo. hasta el cierre de este informe, ni la Policía ni la Armada se han pronunciado sobre el ataque que mantiene en zozobra a Puerto Bolívar.