Dos cuerpos desmembrados fueron hallados en Naranjito, Guayas

Dos cuerpos desmembrados fueron encontrados a un lado de la carretera, en un sector conocido como La Isla del cantón Marcelino Maridueña, en Guayas.

El hallazgo ocurrió cerca de las 06:45 del martes 28 de octubre, a la altura del recinto Jesús del Gran Poder. Conductores que circulaban por la zona hallaron dos sacos en los que se podia ver restos humanos dentro y fuera de ellos.

Policías del distrito Naranjito - Marcelino Maridueña arribaron al lugar y acordonaron la zona para hacer el levantamiento de los restos que habían sido cortados en varias partes.

Este hecho se dio luego de que en la ciudadela Xavier Marcos, del canton Naranjito, se registró el secuestro de dos jóvenes, la noche del lunes.

Pero la Policía desconoce si los restos encontrados pertenecen a los jóvenes desaparecidos.

Sin embargo, la mañana del martes, se registró otro hecho violento en Naranjito. Un enfrentamiento armado ocurrió en la ciudadela Eliecer Pérez, que aúnque no dejó heridos, sí alarmó a los moradores.

La Policía se desplegó en la zona y capturaron a cuatro personas armadas. "Una persona es de nacionalidad venezolana y las otras tres personas de nacionalidad ecuatoriana", dijo un vocero policial.

Ahora, la Policía investiga si los detenidos están implicados en otros eventos delictivos.