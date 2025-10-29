Dos cuerpos desmembrados fueron hallados en Naranjito, Guayas

Dos<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/cadaveres-descuartizados-22-23-marzo-guayaquil-NH9009807 target=_blank> cuerpos desmembrados</a></b> fueron encontrados a un lado de la carretera, en un sector conocido como La Isla del cantón Marcelino Maridueña, en Guayas. El hallazgo ocurrió cerca de las 06:45 del martes 28<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/cadaver-descuartizado-via-perimetral-guayaquil-universidad-AF8896064 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/2024-08-11-tres-cadaveres-senales-violencia-represa-chongon-desmembrados-guayas-XJ7821770 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b>