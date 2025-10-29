Seguridad
29 oct 2025 , 09:26

La Guardia Costera de EE. UU., con información de la Policía, incautó 10 toneladas de droga que salieron de Ecuador

La operación de decomiso la realizó la Guardia Costera de Estados Unidos, después de recibir una alerta de la Policía de Ecuador sobre la existencia de "una modalidad de tráfico de drogas por vía marítima".

   
    Imagen de un bloque de cocaína salido de Ecuador. Imagen de archivo.( AFP )
La Policía Nacional, en coordinación con la Guardia Costera de los Estados Unidos, incautó en altamar diez toneladas de droga que salieron desde Ecuador, informó el Ministerio del Interior.

La operación de decomiso se realizó después de que unidades de la Policía determinaran la existencia de "una modalidad de tráfico de drogas por vía marítima", señaló la cartera de Estado en un comunicado.

Tras realizar las verificaciones, los agentes investigadores establecieron que había "elementos suficientes para la presunción de tráfico de drogas", por lo que alertaron a la Guardia Costera estadounidense, ya que la el cargamento ya se encontraba en aguas internacionales, añadió la cartera de Estado, que no especificó si hay detenidos por este caso.

"La coordinación internacional da resultados y nada nos va a detener", escribió el ministro del Interior, John Reimberg, en su cuenta de la red social X.

El Ministerio informó la noche del martes 28 de octubre que el decomiso de droga llegaría a territorio ecuatoriano en las próximas horas y que ya realizan coordinaciones con la Fiscalía y la Armada para que se realice el proceso judicial correspondiente.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas confiscada, después de Colombia y Estados Unidos, con un promedio de doscientas toneladas anuales desde 2021 y con un récord histórico de cerca de trescientas toneladas en 2024.

Hasta septiembre, las fuerzas de seguridad habían incautado 135 toneladas de droga, en su mayoría cocaína, solo en operaciones marítimas, un 2,2 % más de lo que se decomisó en el mar durante todo 2024, cuando se decomisaron 132 toneladas.

